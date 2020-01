Fuat Sevimay, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nü aldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 2014 yılında hayatını kaybeden Talât Sait Halman anısına verdiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü; James Joyce’un Finnegan Uyanması (Finnegan’s Wake) çevirisiyle kazanan Fuat Sevimay'a ödülünü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı taktim etti.

Nejat Eczacıbaşı Binası’nda, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde dün akşam düzenlenen törene, Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan, Seçici Kurul üyeleri çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener, yazar ve çevirmen Kaya Genç, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Sel Yayıncılık temsilcileri ile gazeteci ve yazarlar katıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, konuşmasına Ağustos ayında hayatını kaybeden yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’i anarak başladı. Eczacıbaşı, “Bu yıl üçüncü kez sunacağımız Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle de dünya edebiyatından yapıtları Türkçeye başarılı çevirilerle kazandıran çevirmenlere destek sağlıyor, bu alanda yeni ve nitelikli üretimleri teşvik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğimiz bu ödülün de, çeviri alanındaki nitelikli üretimleri desteklerken, Talât Bey’in anısını gelecek nesillere aktaracağına inanıyoruz" dedi.

Eczacıbaşı, konuşmasının ardından, Fuat Sevimay’a 15 bin TL değerindeki ödülünü taktim etti.

İKSV, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, 2015 yılından bu yana Talat Sait Halman Çeviri Ödülü veriyor.

Fuat Sevimay kimdir?

1972 yılında doğan Fuat Sevimay, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde yayımlanan öykülerini derlediği Ara Nağme kitabı 2014 Orhan Kemal Öykü Ödülü’ne layık görüldü. Haydar Paşa’nın Evi isimli çocuk kitabı Ankara Mimarlar Odası Kent Öyküleri Yarışmasında birincilik alırken Kapalıçarşı adlı romanı Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Yarışması’nda ödül kazandı.

Sevimay, Kadıköy Anadolu Lisesi tarafından 2015 yılında Kristal Martı ödülüne layık görüldü. İngilizceden James Joyce, Henry James ve Oscar Wilde, İtalyancadan Luigi Pirandello ve Italo Svevo eserlerinin çevirilerini yapan Sevimay, Literature Ireland ve Trinity Colleqe'in desteği ve kazandığı bursla Dublin'de, James Joyce'un Finnegans Wake eserinin çevirisi üzerine çalıştı ve eser 2016’da Finnegan Uyanması adıyla yayımlandı. Sevimay, muhtelif mekânlarda Türk Edebiyatı ve çeviri üzerine dersler veriyor.

Talât Sait Halman kimdir?

1931 yılında İstanbul’da doğan Talât Sait Halman, 1951’de Robert Koleji’ni bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954 yılında Columbia Üniversitesi’nde tamamladı. ABD’de Columbia, Princeton, Pennsylvania Üniversiteleri’nde öğretim üyeliği yaptı, New York Üniversitesi’nde profesör ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı Bölümü’nü ve Merkezi’ni kurdu ve yönetti. Bilkent Üniversitesi’nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Halman, Birleşmiş Milletler’de baş delege yardımcılığı, ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği ve UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin başkanlığını ve 2008 yılında İKSV Mütevelliler Kurulu başkanlığını üstlenen Halman, bu görevlerini 5 Aralık 2014’teki vefatına dek sürdürdü.

Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3.000’i aşkın makale, inceleme ve deneme, 5.000 üzerinde şiir çevirisi yayımlayan Halman’ın, klasik ve modern Türk edebiyatının başlıca eserlerinden örneklerin yer aldığı 30 civarında İngilizce kitabı bulunuyor. Kitaplarından bazıları, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, Hintçe, İbranice, İspanyolca, Rusça ve Urduca dillerine çevrildi. Shakespeare'in tüm sonelerini Türkçeye çeviren Halman'ın vefatında önceki son kitap yayını William Shakespeare: Aşk ve Anlatı Şiirleri’dir. Bu dört bin dizelik kitapla Shakespeare’in tüm eserleri Türkçeye kazandırılmış oldu.

Aldığı ödüller arasında Boğaziçi ve Ankara Üniversitelerinden onursal doktora, UNESCO Madalyası, Columbia Üniversitesi "Thornton Wilder" Çeviri Armağanı, “ABD’deki En Başarılı Türk Üniversite Öğretim Üyesi Armağanı”, TÜBA’nın ve TC Dışişleri Bakanlığı’nın Üstün Hizmet Ödülü bulunuyor. Halman ayrıca, Kraliçe Elizabeth tarafından verilen “Sir” unvanı karşılığı olan “Knight Grand Cross, G.B.E The Most Excellent Order of the British Empire” payesi sahibi.