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Kültür-Sanat

Fuat Saka'dan 'Termik Santrale Karşı' konser

Bartın Platformu Termik Santrale Karşı etkinlikleri kapsamında sanatçı Fuat Saka konser verecek.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Bartın Platformu Termik Santrale Karşı etkinlikleri kapsamında sanatçı Fuat Saka konser verecek. Karadeniz İsyandadır Platformu ve Cide LOÇ Vadisi Koruma Platformu'nun da destek verdiği etkinlikte Tarlaağzı ve Gömü köylüleriyle bir buluşma gerçekleştirilecek.

11 Temmuz'da Hopa'dan yola çıkarak Amasra'da etkinliklerini sonlandıran "Karadeniz İsyandadır Platformu", "Karadeniz'den yükselen isyan seslerini duymazdan gelemezdik. Fındıklı'da vadileri başında nöbet tutan köylüleri, Senoz'da taş atan kadınları, sarı yazmalarıyla eylem alanlarını şenlik eyleyen Loçluları, termik santral istemeyen Bartınlıları, bir Çernobil daha olmasın diyen Sinopluları bilmezden gelemezdik. Karadeniz, sahil yolu ile denizinden koparıldı, Çernobil ile ölüme terk edildi. Şimdi ise HES projeleri ile dereleri şirketlere satılmak, nükleer santral projesi ile Karadeniz atık çöplüğüne döndürülmek isteniyor" dedi.

25 Temmuz 2010 'da gerçekleştirilecek etkinlik programı şöyle:

15.00 Basın Açıklaması (KültürPark)

17.00 Tarlaağzı ve Gömü Köylüleriyle Buluşma (Tarlaağzı)

21.00 Fuat SAKA Konseri (Bedenaltı)


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