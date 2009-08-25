Fuat Saka kullanıldı mı?

Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in ev ve işyerinde yapılan aramalarda bulunan raporda, müzisyen Fuat Saka ile ilgili bilgiler yer aldı.

Üçüncü Ergenekon iddianamesinin ek klasörlerinde mahkeme heyetine sunulan raporda, 1980 askeri darbesi sonucu Türkiye'den kaçarak Almanya'ya yerleşen Fuat Saka'nın, o günlerden beri Yunan istihbaratı tarafından kullanıldığına yer verildi.

Raporda, aftan yararlanıp Türkiye'ye dönen Saka'nın , Rumca türküler içeren kaset çıkardığı anlatılıyor. Karadenizli şarkıcı Volkan Konak'ın da, Fuat Saka'nın bu yolda en yakının dava arkadaşı olduğu iddia ediliyor.

'Kapalı kapılar ardında

neler oluyor bilemem'

Fuat Saka, bu iddialara NTV’de yanıt verdi. Saka şunları söyledi:

Karadeniz’de de Rumca müzik söylendiği zaman hoşlanmayan kesim vardı ama onlar bile artık kaybolmaya doğru giden birçok türküyü Karadeniz’e kazandırdığım için alkış tutuyor. Bana tepki yok ama kapalı kapılar arkasındaki tepkileri bilemem.

Bölücülük unsuru olarak nitelendirilmem iğrenç bir iddiadır. Kendimi kimseye kullandırtmayacak kadar iyi yetişmiş bir insanım. Beni tanıyanlar bilirler ki, benden daha iyi bir yurtsever yine ben olurum herhalde. Laz milleti kurmak için hareket geçmişim... Bir kere laz milleti kurulmaz, bir şey kurulursa o devlet olur; burada bir yanlışlık var zaten. Türkülerle bunu başarabileceksem ben büyük bir adammışım. Kurtuluş Savaşı yıllar sürmüş ben ise türkülerle millet kuracakmışım.

Türkiye'ye geldim geleli Volkan’la 3 defa karşılaşmışımdır. Onun dışında konuşmayız bile, birbirimizi görmeyiz ve telefonu bile yoktur bende. Saçma sapan iddialar bunlar. Basın açıklaması yapmak durumundayız. Yapmamız lazım çünkü iğrenç bir iddia var ortada ve benim gibi bir sanatçıyı toplumun gözünde hırpaladı....



Öyle bir şey olsa ben 10 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Bu ülkenin istihabratı var ve onlar bilmiyorlar mı? Basın açıklaması da yapacağız zaten...



