Fuat Oktay, Türkiye'nin Eurovision'a geri dönme şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘daha adil bir sistem’ olması halinde TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na tekrar katılabileceğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Oktay’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge vererek “Eurovision’a beş yıldır katılmıyoruz. Ülke tanıtımına dolaylı da olsa katkısı olan bu yarışmaya yeniden katılımdüşünülmekte midir?” diye sordu.

Oktay özetle şu yanıtı verdi:

“Yarışmanın değerlendirilme yönteminde 2009 yılında değişikliğe gidilerek izleyici oylarının etkisi yüzde 50’ye indirilmiştir. Sonuçların belirlenmesinde, yüzde 50 tele oylama, yüzde 50 ulusal jüri oylaması ortalamasının alınmasına karar verilmiştir. Kurum oylama ve katılım sistemine dair çekinceleri sebebiyle yarışmaya katılmamıştır. Aynı zamanda ayrıcalıklı beş üye ülkenin yarı finallerde yarışmaksızın doğrudan finalde yarışmalarının haksız bir uygulama olduğu, her ülkenin yarışmaya katılım koşullarının eşit olması gerektiği değerlendirilmiş olup önümüzdeki dönemde daha adil bir sistem kurulursa tekrar katılım değerlendirecektir.”