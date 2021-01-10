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Politika

Fuat Oktay ile İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi: Bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur

Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine AKP'den tepkiler gelmeye devam ediyor

10 Ocak 2021 20:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Twitter hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur." 

 

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