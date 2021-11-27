Fuat Oktay: Dalgalı kur rejimi ile fiyat hareketleri bir süre sonra dengeye ulaşacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın hiçbir yerinde para politikası araçları tek yönlü kullanılmaz. Şu an sadece Türkiye değil; gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır. Burada amaç ihracatın canlı tutulması ve istihdamın sağlanmasıdır" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanan Teklifi görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı ile bağılı kurumların bütçe görüşmeleri ile devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Oktay, konuşmasına 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referanduma yönelik olarak başladı. Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hızlı ve güçlü karar alma ve güçlü izleme ve takip gibi başarılı yönlerini ortaya koymuştur. Yoğun eleştiriler oldu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili. 16 Nisan 2017 vesayetin değil; sivil iradenin ve milletin kararıdır" iddialarında bulundu.

"Evlerin ta içindeyiz ve vatandaşla biriz, beraberiz"

Oktay, sokağa çıkmadıklarına yönelik eleştiriye, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler daima sokaktayız, milletimizin içindeyiz, evdeyiz; fakirin fukaranın diye tabir ettiğiniz evlerin ta içindeyiz ve vatandaşla biriz beraberiz. Biz hiçbir zaman milletimizden kopmadık, bugünden sonra da kopmayız" şeklinde yanıt verdi.

Oktay, ekonomi konusunda, "G20 ülkesinde büyüme sağlayan iki ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi son dönemde ihracatta rekor seviyelere yakalamış ve ihracatını 210 milyar doların üzerine çıkarmıştır. Bir diğer önemli gösterge olan istihdam rakamları göz önüne alındığında ekonomimizin salının etkilerini büyük ölçüde telafi ettiğini görebiliriz. İstihdam sayımız 29 milyonu aşmıştır. 2020 yılında dünyada bütçe açığı milli gelirin yüzde 10 üzerinde seyrederken bizde yüzde 3 buçukta seyretmiştir. Faiz harcamaların oranına bakıldığında başarımız yine ortada. Merkez Bankası rezervleri son dönemde 35 milyar artışla 127 milyar seviyesindedir" diye konuştu.

Merkez Bankasının faiz indirimiyle yeni bir ekonomi modeline geçildiğini iddia eden Oktay, "Dünyanın hiçbir yerinde para politikası araçları tek yönlü kullanılmaz. Şu an sadece Türkiye değil; gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır. Burada amaç ihracatın canlı tutulması ve istihdamın sağlanmasıdır. Temel amaçlar ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahıdır. Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz temel hedefler aynı kalmakla birlikte politika araçlarını farklı şekilde kullanmamız oldukça doğaldır. Ekonomimizin 2022’de yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Bütçe hedeflerimizi sadece döviz kuruna hedefleyerek politika geliştiriyor değiliz" dedi.

"Dalgalı kur rejimi ile fiyat hareketleri bir süre sonra dengeye ulaşacaktır"

Oktay, şöyle konuştu:

"Dalgalı kur rejimi ile fiyat hareketleri bir süre sonra piyasa açısından rasyonel noktada dengeye ulaşacaktır. Ekonomik büyümede sağladığımız başarı sayesinde 2021 bütçesinde yüzde 4.3’lük bir bütçe açığı öngörmüşken yılı yüzde 3.5’lik bütçe açığı ile kapatmayı öngörüyoruz. Meclisimize sunduğumuz bütçenin arkasındayız. Nitekim politika faizinin yüksek olduğu dönemde de kurlarda hareketlenme olmuştur. Ayrıca birçok önemli ekonomide politika faizinin enflasyonun altında olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ülkemizde kurlarda yaşanan artışlar, döviz talebini artıran etmenlerle daha belirgin hale gelmektedir. Enflasyon-kur-faiz üçlemesini içine alan topyekün mücadele veriyoruz."

Doğalgaz ve elektrik maliyetinin yarısını üstlendiklerini söyleyen Oktay, "Çiftçilerimizi de korumaya devam ediyoruz. Tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi stopajı artık yapılmayacak; mazot maliyetlerinin önemli kısmını karşılıyoruz. En büyük girdi kalemlerinden gübreye verilen desteği iki katına çıkardık. Çıktı artışını sağlayacak ve fiyatların daha sağlıklı zeminde oturmasına katkı vereceğiz" dedi.