Fuat Oktay açıkladı: 25 Eylül'den itibaren Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu.

Oktay, helikopter ile geldiği gemideki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Anadolu'nun suyunu KKTC'ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi. Oktay ayrıca, Kıbrıs'a tarımsal sulama sağlayacak su temin çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Oktay açıklamasında ayrıca "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

'KKTC Su Temin Projesi' kapsamında, Anamur'dan KKTC'ye içme suyunu karşılamak üzere bir bölümü deniz altından döşenen borularla su taşınıyor.