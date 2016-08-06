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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fuat Avni'nin takip ettiği üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Gözaltına alınan öğrencinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi

06 Ağustos 2016 19:39

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında "Fuat Avni" adlı kullanıcı tarafından takip edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Twitter'da "Fuat Avni" adlı kullanıcı tarafından takip edilen ve 'FETÖ mensubu' olduğu ileri sürülen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi A.P'nin okuldan ayrılmak için eşyalarını topladığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

hürriyet'in haberine göre; Organize Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, P'nin okuldan ayrıldığı belirlendi.

Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonrasında P, Ankara Üniversitesi civarında yakalanarak gözaltına alındı.

Üst aramasında, bir cep telefonu, 8 flash bellek, 4 hafıza kartı, 3 CD, 2 bankamatik kartı, üzerinde Londra'da bulunan bir adresin yazdığı kağıt ele geçirilen zanlının, gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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