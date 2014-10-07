Fuat Avni'den 'HSYK seçimleri öncesi Erzurum'da sahte delillerle operasyon yapılacak' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan ve yakın kurmayları hakkında kulis bilgiler paylaşan Twitter fenomeni Fuat Avni, "AKP'nin 12 Ekim'de gerçekleşecek olan HSYK seçimlerini kaybedecek olmasından dolayı endişe duyduğunu" öne sürerek, "KÇG'nin ağababalarından Efkan Ala, Erzurum'la özel ilgileniyor. Erzurum Valisi ve Emniyet Müdürü ile sık sık görüşen Ala, operasyon istiyor" iddiasında bulundu.

Türkiye'de hesabına erişim engeli koyulduktan sonra @fuatavnifuat hesabından mesajlarını paylaşmaya devam eden Fuat Avni'nin iddiasına göre, "Yakın zamanda AKP'nin Yargıda Birlik Platformu temsilcilerini hukuksuz işlerde nasıl kullandığı ortaya çıkacak. Yargıdan biat isteniyor." Fuat Avni, söz konusu operasyonun Erzurum'da başsavcı Ahmet Çiçekli tarafından bizzat takip edildiğini öne sürdü ve 'usulsüz dinleme' bahanesiyle sahte delillerle dolu bir dosya oluşturuldupunu iddia etti.

İşte @fuatavnifuat'ın Twitter'dan paylaştığı o mesajlar: