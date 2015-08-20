Fuat Avni: Yalçın Akdoğan, Başbakan olmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddiaları ve bu iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen olan Fuat Avni, "ülkede iç savaş çıkarılmak istendiğini" öne sürerek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın iç isyan sonrası Başbakan olmaya hazırlandığını" iddia etti.

"Oluşturulacak kaos ortamı erken seçim sürecini hızlandıracak" iddiasında bulunan Fuat Avni, "aynı zamanda kaosu körükleyerek erken seçime kadar ülkede iç ayaklanmanın hedeflendiğini" öne sürdü. Fuat Avni “güvenlik güçleriyle teröristleri karşı karşıya getirmeye devam edecekler. O bölgeyi seçim yapılamaz, oy kullanılamaz hale sokulmak isteniyor” iddialarını dile getirdi.