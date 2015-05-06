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Fuat Avni: Erdoğan çok kızdı, Görmez koltuğunu kaybedebilir

Twitter fenomeni Fuat Avni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı Görmez'i görevinden alabileceğini iddia etti

06 Mayıs 2015 13:24

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından yargıda, emniyette ve bürokrasideki operasyonları önceden açıklayarak  fenomen haline gelen Twitter hesabı Fuat Avni, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in '1 milyonluk makam aracı' için yaptığı, "İbret-i alem olsun diye iade edeceğiz" çıkışına Erdoğan'ın kızdığını, Görmez'in koltuğunu kaybedeceğini öne sürdü.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bilgisi dahilinde televizyona çıktığını ve Erdoğan'ın Davutoğlu ve Görmez’in planlı hareket ettiğinden kuşkulandığını ileri süren Fuat Avni, Davutoğlu’na güya diplomatik bir açıklama yaparak durumu toparlaması talimatı verildi. Görmez’in işi artık çok zor. Sözde erdemlilik mesajı vereyim derken onun hedefi haline geldi. Koltuğunu kaybedebilir" dedi.

Fuat Avni’nin tweetleri şöyle: 

“Hergün farklı bir sorun çıkıyor. Mehmet Görmez’in Habertürk’e çıkmasına da çok kızdı. ‘Kim buna izin verdi’ diye sordu. Görmez’in, Davutoğlu’nun bilgisiyle programa katıldığı söylenince ‘Bunlar iyice kontrolden çıktı, ne yapmaya çalışıyorlar’ dedi. 'Mercedes’i iade edeceğim' açıklamasını duyunca küfürler saydırdı. Doğru dürüst sorular sorun diye kanal aransa da iş işten geçmişti. AKP operasyonlarının örtülü merkezi TV büyük bir skandala imza atmış oldu. Davutoğlu’nun, Görmez’in açıklamasından haberi varmış.  Erdoğan, Davutoğlu ve Görmez’in planlı hareket ettiğinden kuşkulanıyor. Görmez’in açıklamalarının telafi yolları aranıyor.  Davutoğlu’na güya diplomatik bir açıklama yaparak durumu toparlaması talimatı verildi. Görmez’in işi artık çok zor. Sözde erdemlilik mesajı vereyim derken onun hedefi haline geldi. Koltuğunu kaybedebilir.”

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