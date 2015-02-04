Fuat Avni adres verdi: Bank Asya'ya para yatırmaya gidiyorum, beni arayanlar orada bulabilir

Hükümetin yapacağı birçok operasyonu öncesinden Twitter'da duyuran Fuat Avni, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi sonrası kendisini arayanlara mesaj gönderdi. Cemaate yakın bir çok Twitter kullanıcısının destek için paralarını Bank Asya'ya yatıracakları yolundaki açıklamalarına atıfta bulunan Fuat Avni, "Yarın (4 Şubat 2015) Bank Asya şubesine para yatırmaya ve destek vermeye gidiyorum. Beni merak edenler orada bulabilir" dedi.

Fuat Avni, "Başta Yezid, bütün bu hukuksuzlukların altına imza atanlar, tarih ve hukuk önünde hesap verecek. Yargılanacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fuat Avni'nin tweetleri şöyle: