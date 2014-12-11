Fuat Avni: 17 Aralık'ın rövanş operasyonuna hazırlanan hâkim ve savcılar Ankara'da toplandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakın kurmayları hakkında ve AKP cenahına ilişkin olarak kulis bilgiler paylaşan Twitter fenomeni Fuat Avni, "17 Aralık'ın rövanş operasyonuna hazırlanan hâkim ve savcıların Ankara'da bir araya gelerek plan çıkardıklarını iddia etti.

17 Aralık büyük yolsuzluk soruşturmasını unutturmak için açıktan dillendirilen rövanş operasyonuna hukukçu ve siyasilerin yeterli tepkiyi koymadığını belirten Fuat Avni, rotahaber.com'da kaleme aldığı (11 Aralık 2014) yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Açıkça dile getirilen 'Bin kişiye operasyon yapılacak ve 17 Aralık'ın intikamı alınacak' iddiasının dikkate bile alınmadığı ülkede rövanşist zihniyete ve hukuksuz operasyonlara gönüllü destek vermek isteyen hakim ve savcılar sıraya girmiş durumda.

Son birkaç gün içerisinde birçok ilin başsavcı ve başsavcı vekili izne ayrılıp Ankara'ya geldi. Bizim hangileri olduğunu bildiğimiz çok sayıda ilin savcıları var.

Bu ziyaretler rutin ya da kişisel beklentiler için yapılan ziyaretlerden değil. 17/25 Aralık'ın rövanşı için düşünülen operasyonların ön çalışması için yapılan ziyaretler.

Bağımsız olması gereken yargı mensupları talimat almaya ve hukuksuz operasyon için teklifler sunmaya geliyor. Ülke adına vahim bir durum.

Bir dönem brifing almak için askeri salonlara koşan yargı mensupları şimdi 'Biz de operasyonda yer alalım' gayreti ve kendilerini iktidara beğendirme refleksiyle Ankara'ya uçarak geliyor."