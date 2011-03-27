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Yaşam

Fuardan gerdanlık çalan hırsızlardan 3'ü yakalanıp serbest bırakıldı

CNR Expo Fuarı'ndan 1 milyon liralık gerdanlık çalan Filipinli hırsızlardan 3 yakalanıp serbest bırakıldı, 4'ü kaçtı.

27 Mart 2011 02:00

T24 - CNR Expo’da açılan 32’nci İstanbul Mücevher Fuarı’ndan 1 milyon lira değerinde zümrüt ve pırlantadan oluşan gerdanlığı çaldıkları iddia edilen Filipinli 3 kişi Interpol’ün uçak havadayken acil durumlarda çıkardığı difüzyon bülteniyle yakalanıp serbest kaldı, 4’ü kaçtı.

Hırsızlar bulundu gerdanlık ortada yok

İstanbul polisi, olayın ardından 7 Filipinli’yi belirlemiş, şüphelilerin Dubai’ye, buradan da Filipinler uçağına bindiklerini tespit etmişti. Interpol difüzyon bültenini devreye soktu. Filipinler Dışişleri Ba-kanlığı’nın Interpol Daire Baş-kanlığı’na geçtiği yazıya göre Manila Havaalanı’na inerek pasaport kontrolüne giren Armando Fajardo (45), Rosita Panalıo (57) ve Hebire Cruz (35) gözaltına alındı. Aramada gerdanlığa rastlanmadı. Emniyetin, Filipinler yetkilileriyle 4 kişinin yakalanması için Interpol düzeyinde yazışmaları devam ediyor.

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