Fuardan gerdanlık çalan hırsızlardan 3'ü yakalanıp serbest bırakıldı

T24 - CNR Expo’da açılan 32’nci İstanbul Mücevher Fuarı’ndan 1 milyon lira değerinde zümrüt ve pırlantadan oluşan gerdanlığı çaldıkları iddia edilen Filipinli 3 kişi Interpol’ün uçak havadayken acil durumlarda çıkardığı difüzyon bülteniyle yakalanıp serbest kaldı, 4’ü kaçtı.





İstanbul polisi, olayın ardından 7 Filipinli’yi belirlemiş, şüphelilerin Dubai’ye, buradan da Filipinler uçağına bindiklerini tespit etmişti. Interpol difüzyon bültenini devreye soktu. Filipinler Dışişleri Ba-kanlığı’nın Interpol Daire Baş-kanlığı’na geçtiği yazıya göre Manila Havaalanı’na inerek pasaport kontrolüne giren Armando Fajardo (45), Rosita Panalıo (57) ve Hebire Cruz (35) gözaltına alındı. Aramada gerdanlığa rastlanmadı. Emniyetin, Filipinler yetkilileriyle 4 kişinin yakalanması için Interpol düzeyinde yazışmaları devam ediyor.