Fuarda sağlıklı ayakkabı ilgisi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- FUAR İZMİR\'de düzenlenen 42\'nci Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı\'nda, antibakteriyel malzemeden yapılmış tabanlığa sahip ayakkabılar, terlemeyi azaltması ve mantar oluşumunu engellemesi nedeniyle ilgi gördü.

Fuarİzmir\'de, İZFAŞ tarafından düzenlenen 42\'nci Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı\'na Manisa\'dan katılan 35 yıllık ayakkabı firması sahibi Rıfat Sarı, antibakteriyel malzemeden yapılmış tabanlık sayesinde ayakkabıların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Ayakkabı ve çanta modasının yeni sezon modellerinin yer aldığı Shoexpo\'da yerlerini aldıklarını anlatan Sarı, iki yıl süresince Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı doktorlarının tavsiyeleri doğrultusunda ayakkabı üretimi yaptıklarını belirten Sarı, \"Anatomik tabanlıklar ile 2000 yılında kalite ödülü aldık. Madrid\'deki bir araştırma kuruluşu bizi bu ödüle layık gördü. Dikişlerinden tabanına kadar her bölümü ayağın anatomik yapısına uygun olarak hazırlıyoruz. Taban çökmesi ve topuk dikenini rahatlatıcı özelliğe sahip ayakkabılarımız, şeker hastaları tarafından özellikle tercih ediliyor\" dedi.

Günlük bin çift üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Sarı, sipariş durumuna göre günde en az 500 çift ayakkabı hazırladıklarını ifade etti. Sarı, \"Ortopedik ayakkabı sadece sağlık sorunu yaşayan insanlar tarafından kullanılır gibi yanlış bir algı var. Oysa ki günümüzde büyükşehirlerin yorucu temposu ve iş yoğunluğu nedeniyle herkesin ortopedik ayakkabıya ihtiyacı var. Çin\'den ithal etmek yerine tamamen yerli ayakkabılarımızı Çin pazarına sunduk\" diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Öziç de tabanlığın ön bölümünun antibakteriyel malzemeden yapıldığında hava geçirgenliğini de sağladığını belirtti. Ayağın anatomik yapısına uygun olarak tasarlanan tabanlıklı ayakkabıların ayağın uzun eksenini desteklediğini ve böylece düztabanlık olgularında etkili olduğunu ifade eden Dr. Öziç, \"Böylelikle terlemeyi azaltıcı etki göstermekte ve parmak arası mantar oluşumunu engellemektedir. Anatomik özelliği ile de ayrıca tarak kemiklerinden kaynaklanan ayak ön bölümü ağrılarında faydalıdır. Topuk bölümündeki özellikleri ile topuk yağ yastığına binen yükü azaltmaktadır. Böylece ayak tabanı ve topuk dikeni kökenli ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır. Kullanılan malzemenin ana maddesinin hakiki deri olması nedeniyle de genel ayak hijyeni sağlanması desteklemektedir\" dedi.



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