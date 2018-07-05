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Fuarda Mehmet Erdem rüzgarı esti

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Fuarı 52

05 Temmuz 2018 03:22

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Mehmet Erdem konser verdi. Mehmet Erdem\'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde Mehmet Erdem konser verdi. Son albümü \'Neden Böyleyiz\'in çıkış parçası \'Hara\' isimli şarkısı ve tüm eserlerini seslendiren Mehmet Erdem\'e binlerce kişi eşlik etti. Mehmet Erdem konsere katılanların coşkusu karşısında Kocaeli\'nin plakasına vurgu yaparak, \'\'41 kere maşallah\'\' derken, alkışlandı. Neşet Ertaş\'ın türkülerini de seslendiren Mehmet Erdem, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

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