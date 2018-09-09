Fuar'da Gripin konseri

İZMİR, (DHA)- 87\'İNCİ İzmir Enternasyonal Fuarı\'ndaki \'Rock Sahnesi\'nde, Gripin grubu hayranları ile buluştu.

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda, bu sene geçen yıllardan farklı olarak Folkart sponsorluğunda kurulan Rock Sahnesi, 3 No\'lu Hol otoparkında rock müzikseverleri ağırladı. Rock Sahnesi\'nin ilk konuğu, sevilen rock müzik gruplarından Gripin oldu. \'Nasılım Biliyor musun\' adlı albümünden \'Hiç Utanmadan\' şarkısıyla sahneye çıkan Gripin grubu, \'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar\', \'Durma Yağmur Durma\', \'Böyle Kahpedir Dünya\' gibi sevilen şarkılarını, çoğunluğu gençlerden oluşan sevenleriyle birlikte söyledi. Gripin grubu, Orhan Gencebay\'ın \'Batsın Bu Dünya\' şarkısını ise kendilerine has tarzıyla sahnede yorumladı.

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda birkaç yıl önce Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahne aldıklarını belirten Gripin\'in solisti Birol Namoğlu, şimdi ise tekrar fuarda olmanın, izmir\'de bulunmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



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