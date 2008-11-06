Fuarda bugün

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.



Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.



İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:



6 KASIM PERŞEMBE 2008



INTEREXPO SALONU

Saat: 12.00-13.30

Söyleşi: "Basın Özgürlüğü, TMY 301 ve Tutuklu Gazeteciler"

Konuşmacılar: Ragıp Zarakolu, Sebahat Tuncel, Gülseren Yoleri, Necati Abay

Düzenleyen: CEYLAN YAYINLARI

Saat: 14.00-15.00

Söyleşi: "Saadet Asrından Damlalar"

Konuşmacı: Nihat Hatipoğlu

Düzenleyen: DOĞAN KİTAP

Saat: 15.15-16.15

Söyleşi: "Aşkın Rengi Siyahtır"

Konuşmacılar: Namık Kuyumcu, Pelin Batu, Cezmi Ersöz

Düzenleyen: İLYA BASIM YAYIN

Saat: 18.00-19.00

DÜNYA KİTAP ÖDÜL TÖRENİ



MARMARA SALONU

Saat: 11.30-12.30

Söyleşi: "Bilgin Adalı ile Buluşlar"

Konuşmacı: Bilgin Adalı

Düzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARI

Saat: 12.45-13.45

Söyleşi: "Bin Tepenin Hayaleti"

Konuşmacı: Nur İçözü

Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR

Saat: 14.00-15.00

Çocuk Edebiyatında Öykü (Rıfat Ilgaz Çocuk Edebiyatı Öykü Ödül Töreni)

Konuşmacılar: Sedat Sever, Selahattin Dilidüzgün, Zekeriya Kaya

Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI

Saat: 15.15-16.45

Panel: "Gizli Hazinenin Keşfi Muhammed'ül-Emin"

Konuşmacılar: Casim Avcı, Ümit Meriç, Hayrettin Karaman

Düzenleyen: HAYY KİTAP

Saat: 17.00-18.00

Söyleşi: "Sosyal Değişme ve Kadın"

Konuşmacılar: Ayşe Böhürler, Nazife Şişman, Ümit Meriç

Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI

Saat: 18.15-19.15

Söyleşi: "1968 Kuşağından Günümüze Akademik Etik Davranışlarda Geriye Gidiş ve Nedenleri: İntihal"

Konumacı: Rifat Çölkesen

Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK



KARADENİZ SALONU

Saat: 12.00-12.45

Okuma: "Gençler Mine Soysal ile Buluşuyor"

Konuşmacı: Mine Soysal

Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI

Saat: 14.00-14.45

Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi

Düzenleyen: Plato Filmcilik

Saat: 15.15-16.15

Söyleşi: "Çizimlerle ve Fıkralarla Nasreddin Hoca"

Konuşmacılar: Sennur Sezer, Sefer Selvi

Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ

Saat: 16.30-17.45

Panel: "60'lı 70'li Yılların Siyasal, Kültürel Ortamına Müzik Üzerinden Bakış"

Yöneten: İlkem Balseçen

Konuşmacılar: Burcu Yıldız, Taner Öngür, Murat Meriç

Düzenleyen: BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU

Saat: 18.00-19.00

Söyleşi: "Türkiye'de 1968"

Konuşmacılar: Ergun Aydınoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Oğuzhan Müftüoğlu

Düzenleyen: VERSUS KİTAP-KALKEDON YAYINLARI



BÜYÜKADA SALONU

Saat: 13.00-14.00

Söyleşi: "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar"

Konuşmacılar: Şeminur Topal, Arca Atay

Düzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİ

Saat: 14.15-15.15

Söyleşi: "Türkçe'de Hayyam Rubaileri"

Konuşmacı: Yalçın Aydın Ayçiçek

Düzenleyen: DEMOS YAYINLARI

Saat: 15.30-16.30

Söyleşi: "Belgesel Fotoğrafçılık"

Konuşmacı: Özcan Yurdalan

Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI

Saat: 16.45-17.45

Söyleşi: "Osmanlı Kültür ve Medeniyetinin Toplumsal Yansımaları"

Konuşmacı: Ziya Demirel

Düzenleyen: AKÇAĞ BASIM YAYIN

Saat: 18.00-19.00

Söyleşi: Yaratıcı Yazarlık

Konuşmacı: Aydın Şimşek

Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI



HEYBELİADA SALONU

Saat: 14.00-15.00

Söyleşi: "Felsefe'den Estetiğe"

Konuşmacı: Afşar Timuçin

Düzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARI

Saat: 15.15-16.15

Söyleşi: "Son Yıl 1938"

Konuşmacı: Orhan Çekiç

Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI

Saat: 16.30-17.30

Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"

Konuşmacı: Metin Gönen

Düzenleyen: VERSUS KİTAP

Saat: 17.45-18.45

Panel: "Krizler Ülkesi Türkiye"

Konuşmacı: Aydemir Güler

Düzenleyen: YAZILAMA YAYINEVİ



TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ



6 KASIM PERŞEMBE 2008



Saat: 11.30-12.30

Çocuklarla Söyleşi: "Masallardaki Gerçekler"

Konuşmacı: Ferda İzbudak Akıncı

Düzenleyen: TUDEM

Saat: 13.00-14.00

Okuma ve Resim Etkinliği: "Kedi Kız Minus"

Uygulayıcılar: Nilay Yılmaz, Derya Ülker, Sezin Özçelik

Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI

Saat: 14.15-15.15

Çocuklarla Söyleşi

Konuşmacılar: Çiğdem Gündeş, Güldem Şahan

Düzenleyen: TUDEM

Saat: 15.30-16.30

Atölye Çalışması: "Çizgi Roman Yapalım"

Konuşmacılar: Ümit Kireççi, Sabri Ozan Sarı

Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ

