Fuarda bugün

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.
Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.
İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:
6 KASIM PERŞEMBE 2008
INTEREXPO SALONU
Saat: 12.00-13.30
Söyleşi: "Basın Özgürlüğü, TMY 301 ve Tutuklu Gazeteciler"
Konuşmacılar: Ragıp Zarakolu, Sebahat Tuncel, Gülseren Yoleri, Necati Abay
Düzenleyen: CEYLAN YAYINLARI
Saat: 14.00-15.00
Söyleşi: "Saadet Asrından Damlalar"
Konuşmacı: Nihat Hatipoğlu
Düzenleyen: DOĞAN KİTAP
Saat: 15.15-16.15
Söyleşi: "Aşkın Rengi Siyahtır"
Konuşmacılar: Namık Kuyumcu, Pelin Batu, Cezmi Ersöz
Düzenleyen: İLYA BASIM YAYIN
Saat: 18.00-19.00
DÜNYA KİTAP ÖDÜL TÖRENİ
MARMARA SALONU
Saat: 11.30-12.30
Söyleşi: "Bilgin Adalı ile Buluşlar"
Konuşmacı: Bilgin Adalı
Düzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARI
Saat: 12.45-13.45
Söyleşi: "Bin Tepenin Hayaleti"
Konuşmacı: Nur İçözü
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat: 14.00-15.00
Çocuk Edebiyatında Öykü (Rıfat Ilgaz Çocuk Edebiyatı Öykü Ödül Töreni)
Konuşmacılar: Sedat Sever, Selahattin Dilidüzgün, Zekeriya Kaya
Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI
Saat: 15.15-16.45
Panel: "Gizli Hazinenin Keşfi Muhammed'ül-Emin"
Konuşmacılar: Casim Avcı, Ümit Meriç, Hayrettin Karaman
Düzenleyen: HAYY KİTAP
Saat: 17.00-18.00
Söyleşi: "Sosyal Değişme ve Kadın"
Konuşmacılar: Ayşe Böhürler, Nazife Şişman, Ümit Meriç
Düzenleyen: TİMAŞ YAYINLARI
Saat: 18.15-19.15
Söyleşi: "1968 Kuşağından Günümüze Akademik Etik Davranışlarda Geriye Gidiş ve Nedenleri: İntihal"
Konumacı: Rifat Çölkesen
Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Gençler Mine Soysal ile Buluşuyor"
Konuşmacı: Mine Soysal
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 14.00-14.45
Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi
Düzenleyen: Plato Filmcilik
Saat: 15.15-16.15
Söyleşi: "Çizimlerle ve Fıkralarla Nasreddin Hoca"
Konuşmacılar: Sennur Sezer, Sefer Selvi
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ
Saat: 16.30-17.45
Panel: "60'lı 70'li Yılların Siyasal, Kültürel Ortamına Müzik Üzerinden Bakış"
Yöneten: İlkem Balseçen
Konuşmacılar: Burcu Yıldız, Taner Öngür, Murat Meriç
Düzenleyen: BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU
Saat: 18.00-19.00
Söyleşi: "Türkiye'de 1968"
Konuşmacılar: Ergun Aydınoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Oğuzhan Müftüoğlu
Düzenleyen: VERSUS KİTAP-KALKEDON YAYINLARI
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar"
Konuşmacılar: Şeminur Topal, Arca Atay
Düzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİ
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: "Türkçe'de Hayyam Rubaileri"
Konuşmacı: Yalçın Aydın Ayçiçek
Düzenleyen: DEMOS YAYINLARI
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Belgesel Fotoğrafçılık"
Konuşmacı: Özcan Yurdalan
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
Saat: 16.45-17.45
Söyleşi: "Osmanlı Kültür ve Medeniyetinin Toplumsal Yansımaları"
Konuşmacı: Ziya Demirel
Düzenleyen: AKÇAĞ BASIM YAYIN
Saat: 18.00-19.00
Söyleşi: Yaratıcı Yazarlık
Konuşmacı: Aydın Şimşek
Düzenleyen: KANGURU YAYINLARI
HEYBELİADA SALONU
Saat: 14.00-15.00
Söyleşi: "Felsefe'den Estetiğe"
Konuşmacı: Afşar Timuçin
Düzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARI
Saat: 15.15-16.15
Söyleşi: "Son Yıl 1938"
Konuşmacı: Orhan Çekiç
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
Saat: 16.30-17.30
Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"
Konuşmacı: Metin Gönen
Düzenleyen: VERSUS KİTAP
Saat: 17.45-18.45
Panel: "Krizler Ülkesi Türkiye"
Konuşmacı: Aydemir Güler
Düzenleyen: YAZILAMA YAYINEVİ
TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ
6 KASIM PERŞEMBE 2008
Saat: 11.30-12.30
Çocuklarla Söyleşi: "Masallardaki Gerçekler"
Konuşmacı: Ferda İzbudak Akıncı
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 13.00-14.00
Okuma ve Resim Etkinliği: "Kedi Kız Minus"
Uygulayıcılar: Nilay Yılmaz, Derya Ülker, Sezin Özçelik
Düzenleyen: ÇINAR YAYINLARI
Saat: 14.15-15.15
Çocuklarla Söyleşi
Konuşmacılar: Çiğdem Gündeş, Güldem Şahan
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 15.30-16.30
Atölye Çalışması: "Çizgi Roman Yapalım"
Konuşmacılar: Ümit Kireççi, Sabri Ozan Sarı
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ