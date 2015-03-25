Fuar İzmir'in açılış töreninde Vali gerginliği

İzmir için bugün önemli bir tören düzenleniyor. İki yıl önce temeli atılan Fuar İzmir 400 milyon liralık bir yatırımla tamamlandı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Ancak, Türkiye ekonomisi için önemli bir işlev görmesi beklenen Fuar İzmir'in açılış törenine Vali Mustafa Toprak'ın katılmaması protestoya neden oldu. Vali Toprak'ın başka bir programı bulunduğu yönündeki açıklamaya, törene katılanlar tepki gösterdi. Fuar alanı, inşaatı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın incelemesi sonucunda mühürlenmişti.

Törene İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın yerine Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can katıldı. Vali Yardımcısı Can'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye yöneldiği sırada, dinleyiciler arasında protesto sesleri yükseldi. Vali Mustafa Toprak’ın açılışa katılmaması tepki topladı, alkışlı protestoya “yuh” sesleri karıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ayağa kalkarak tepkileri dindirdi. Konukları elleriyle ‘Sakin’ işareti yaparak sakinleştirdi.

Kısa süren gerginlikten sonra Vali Yardımcısı Can konuşmasını yapmaya başladı. Vali Yardımcısı Can'dan sonra kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fuar İzmir yatırımının, fuarcılık yatırımı için bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Vali Toprak, Bakan Avcı ile

Fuar İzmir açılışına katılmadığı için protesto edilen İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın nerede olduğu öğrenildi. Vali Toprak’ın, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımı ile gerçekleştirilecek saat 11.00’deki, Umut Okulu (Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Merkezi-Otizm Okulu) ziyaretinde bulunduğu valilik kaynaklarından öğrenildi.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "İstanbullu nefes almak için nereye gider? Kadıköy’e gider Sarıyer’e gider, Bakırköy’e gider Beşiktaş’a gider. Neden? Buralarda sanat var, özgürlük var, insana saygı var. Raylı sistemi 11 kilometre olarak devraldım diyor, şimdi 130 kilometreye çıkardım diyor. Para geliyor mu ankara’dan hayır. Ankara’dan engel geliyor. Unutmayın Aziz Beyle ilgili operasyon da yapıldı, 400 yılla yargılanıyor. İster 400 yıl ister 1400 yıl biz inandığımız doğrudan asla ve asla dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Tek hedefimiz halka hizmet etmektir.

Halka hesap vermenin siyasetin namusu olduğunu kabul ediyorsanız 7 Haziran geliyor, tercihiniz belli olmalı artık. Türkiye’nin yeniden dirilmesi lazım. Dört yıl için yetki istiyorum bütün Türkiye’den. Dört yıl içinde yeni özgür bir Türkiye olacaktır. Ayrımcılık yapan değil, birleştiren bir Türkiye olacaktır. Hiç kimsenin etnik kimliğiyle, yaşam tarzıyla, hiç kimsenin inancıyla ilgilenmeyen herkese saygı gösteren yeni bir egemenlik anlayışını getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum size. İzmir’de sanattan söz ettim. İzmir fuarlar kenti ama aynı zamanda sanatın da odağıdır. Sanat bir toplumun yaşam kalitsini belirler. Eğer bir toplumu güçlü kılmak istiyorsanız sanata ve sanatçıya değer vereceksiniz. Görüşü ne olursa olsun sanatı ve sanatçıyı yücelteceksiniz. İzmir, Muğla, Eskişehir bunları yapıyor.

Size söz veriyoruz, daha çok şeyi yapacağız. İzmir’de başarıyoruz, diğer belediyelerimizde başarıyoruz. Sıra geldi Türkiye’ye, Türkiye’de de başaracağız"

400 milyon TL’lik yatırım yapıldı

400 milyon liralık yatırım ile tamamlanan Fuar İzmir’in finansmanı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlendi. Fuar İzmir kompleksi için 34 bin ton demir kullanıldı. Bu rakam, Eyfel Kulesi için kullanılan demirin 5 katı seviyesinde. Yine 300 bin ton metreküp dökülen kompleksi 50 futbol sahası büyüklüğüne denk. 2 yıl önce temeli atılan kompleks için 200 milyon liralık bir yatırım daha öngörülüyor. Yatırım planının ikinci aşamasını ise, ek holler, otel ve kongre merkezi oluşturuyor. Söz konusu yatırımların da yapılması ile birlikte toplam yatırım tutarı 1 milyar dolara ulaşmış olacak.