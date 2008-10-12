Fuar açılışı "Yunus Emre Oratoryosu"yla...

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Frankfurt Kitap Fuarı'nın 14 Ekim'deki açılışında besteci ve müzik bilimci Ahmet Adnan Saygun'un 1947 yılında Yunus Emre'nin 13 şiirini esas alarak bestelediği "Yunus Emre Oratoryosu" Alte Oper'da (Eski Opera) izleyiciyle buluşacak. Konserde CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestraya solist olarak Soprano Esin Talınlı, Alto Aylin Ateş, Tenor Şenol Talınlı ve Bas Tuncay Kurtoğlu eşlik edecek.Gökmen , CSO olarak Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış konserine çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Ahmet Adnan Saygun, Almanya'da çok tanınıyor. Orada bütün eserlerinin kaydının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hatta Almanya'da dünyadaki yayın haklarını elinde tutan firma var" dedi."Yunus Emre Oratoryosu"nun da Saygun'un baş yapıtı olduğunu belirten Gökmen, "Yunus Emre'nin dizelerinde Anadolu'nun yüzlerce yıllık kültürünü yansıtması bakımından, çağdaş Türkiye'nin müziksel anlamda varmış olduğu en üst düzeydeki en önde gelen temsilcisinin yazdığı bir oratoryonun bu sanat aktivitesinin başlangıcında seslendirilmesi çok anlamlı" dedi.Burada bir "ilk"in gerçekleştirileceğini ve Alman koronun eseri Almanca olarak yorumlayacağını aktaran Gökmen, "Yani koro, Almanlar'ın dilinde, Almanlar'ın anlayacağı dilde Yunus Emre'nin dizeleriyle seslenecek. Ancak orada bir sürpriz yaparak son 13 numaralı 'Sensin Kerim" adlı korali Türkçe seslendirecekler" diye konuştu.Ahmet Adnan Saygun'un 1947 yılında bestelediği ve o dönemde besteciye uluslararası ün kazandıran oratoryo, 13 bölümden oluşuyor. Eserin, Alman korosu tarafından Türkçe olarak yorumlanacak 13 numaralı son bölümünün sözleri ise şöyle:"Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana sundum elimSenden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elimEcel geldi vade erdi, bu ömrüm kadehi dolduKimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elimGözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldüDilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elimGeldim salacam sarılır, dört yana sela verilirEl namazıma derilir, Allah sana sundum elimCun cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılarHep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elimYunus tap uzattın sözü, Allah'ına tutgil yüzüDidardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim".Gökmen, yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgi verirken de CSO'nun Türkiye'nin en köklü kurumlarından olduğunu söyledi. Orkestranın Türkiye'de sanatseverlerin vazgeçemediği bir sanat kurumu olduğuna işaret eden Gökmen, "Bunu şunun için söylüyorum, geçmiş yıllarda salonun en olumsuz koşulları nedeniyle bile CSO izleyicisi yalnız bırakmadı orkestrayı. Bu yıl da CSO, yenilenmiş evine geri döndü" dedi.Geçen sezon orkestra bünyesine katılan 22 genç üyenin CSO'ya taze kan getirdiğini ifade eden Gökmen, bu sezon ünlü solist ve şeflerin yanında Başkentli izleyicinin CSO tarafından ilk kez seslendirilecek eserlerle de buluşacaklarını kaydetti.Gökmen, yeni sezondaki sanat politikalarını da, "CSO, popülist yaklaşımlar içinde olmadan, ama popüler eserlere sahnelerinde konserlerinde yer veriyor. Bu bakımdan salon dışında kitle konserleri de olacak. CSO, Türkiye'de yapacağı turnelere de çok önem veriyor. Çünkü, sadece Ankaralı sanatseverlere değil Türkiye'ye seslenmek zorunda" sözleriyle özetledi.Orkestranın geçen sezonda Bayburt ve Trabzon'a gerçekleştirdiği turnenin büyük ilgi gördüğünü anımsatan Rengim Gökmen, "Bu turneler çok ses getirmişti. Şimdi de CSO'yu birçok kentin hararetle beklediğini tahmin ediyorum" diye konuştu.