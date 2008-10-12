Fuar açılışı "Yunus Emre Oratoryosu"yla...

Türkiye'nin onur konuğu olarak katılacağı Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Almanya'dan Frankfurter Singakademie Korosu, Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirecek. Eseri Almanca olarak yorumlayacak koro, "Sensin Rahim" adlı bölümü ise Türkçe olarak sunacak.
Frankfurt Kitap Fuarı'nın 14 Ekim'deki açılışında besteci ve müzik bilimci Ahmet Adnan Saygun'un 1947 yılında Yunus Emre'nin 13 şiirini esas alarak bestelediği "Yunus Emre Oratoryosu" Alte Oper'da (Eski Opera) izleyiciyle buluşacak. Konserde CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestraya solist olarak Soprano Esin Talınlı, Alto Aylin Ateş, Tenor Şenol Talınlı ve Bas Tuncay Kurtoğlu eşlik edecek. "Saygun'un baş yapıtı"
Gökmen , CSO olarak Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış konserine çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Ahmet Adnan Saygun, Almanya'da çok tanınıyor. Orada bütün eserlerinin kaydının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hatta Almanya'da dünyadaki yayın haklarını elinde tutan firma var" dedi.
"Yunus Emre Oratoryosu"nun da Saygun'un baş yapıtı olduğunu belirten Gökmen, "Yunus Emre'nin dizelerinde Anadolu'nun yüzlerce yıllık kültürünü yansıtması bakımından, çağdaş Türkiye'nin müziksel anlamda varmış olduğu en üst düzeydeki en önde gelen temsilcisinin yazdığı bir oratoryonun bu sanat aktivitesinin başlangıcında seslendirilmesi çok anlamlı" dedi.
Burada bir "ilk"in gerçekleştirileceğini ve Alman koronun eseri Almanca olarak yorumlayacağını aktaran Gökmen, "Yani koro, Almanlar'ın dilinde, Almanlar'ın anlayacağı dilde Yunus Emre'nin dizeleriyle seslenecek. Ancak orada bir sürpriz yaparak son 13 numaralı 'Sensin Kerim" adlı korali Türkçe seslendirecekler" diye konuştu. "Sensin Kerim"
Ahmet Adnan Saygun'un 1947 yılında bestelediği ve o dönemde besteciye uluslararası ün kazandıran oratoryo, 13 bölümden oluşuyor. Eserin, Alman korosu tarafından Türkçe olarak yorumlanacak 13 numaralı son bölümünün sözleri ise şöyle:
"Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana sundum elim
Senden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elim
Ecel geldi vade erdi, bu ömrüm kadehi doldu
Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim
Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü
Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim
Geldim salacam sarılır, dört yana sela verilir
El namazıma derilir, Allah sana sundum elim
Cun cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar
Hep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elim
Yunus tap uzattın sözü, Allah'ına tutgil yüzü
Didardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim". Kitle konserleri
Gökmen, yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgi verirken de CSO'nun Türkiye'nin en köklü kurumlarından olduğunu söyledi. Orkestranın Türkiye'de sanatseverlerin vazgeçemediği bir sanat kurumu olduğuna işaret eden Gökmen, "Bunu şunun için söylüyorum, geçmiş yıllarda salonun en olumsuz koşulları nedeniyle bile CSO izleyicisi yalnız bırakmadı orkestrayı. Bu yıl da CSO, yenilenmiş evine geri döndü" dedi.
Geçen sezon orkestra bünyesine katılan 22 genç üyenin CSO'ya taze kan getirdiğini ifade eden Gökmen, bu sezon ünlü solist ve şeflerin yanında Başkentli izleyicinin CSO tarafından ilk kez seslendirilecek eserlerle de buluşacaklarını kaydetti.
Gökmen, yeni sezondaki sanat politikalarını da, "CSO, popülist yaklaşımlar içinde olmadan, ama popüler eserlere sahnelerinde konserlerinde yer veriyor. Bu bakımdan salon dışında kitle konserleri de olacak. CSO, Türkiye'de yapacağı turnelere de çok önem veriyor. Çünkü, sadece Ankaralı sanatseverlere değil Türkiye'ye seslenmek zorunda" sözleriyle özetledi.
Orkestranın geçen sezonda Bayburt ve Trabzon'a gerçekleştirdiği turnenin büyük ilgi gördüğünü anımsatan Rengim Gökmen, "Bu turneler çok ses getirmişti. Şimdi de CSO'yu birçok kentin hararetle beklediğini tahmin ediyorum" diye konuştu.İlgili haberler:
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