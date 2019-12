FT: Türkiye’de ev alın

Küresel ekonomik kriz nedeniyle ev fiyatlarının önemli ölçüde gerilediği bu dönemde parası olanlara emlaka yatırım yapmalarını öneren Financial Times, bu dönemde ’güvenli’ bir biçimde yatırım yapılabilecek 10 yeri seçti. Londra, Paris ve New York’un ilk sıralarda yer aldığı listeye giren Türkiye için "Araştırmaya değer yerler arasında Belek, Altınkum ve Bodrum civarındaki en az gelişmiş bölgeler de var" denildi.



İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), ekonomik kriz nedeniyle ev fiyatlarının önemli ölçüde gerilediği bu dönemde parası olanlara emlak yatırımı yapmalarını önerdi ve 10 adres belirledi.

FT, ’Yeni yıl, yeni yatırım’ başlığı ile yayımladığı haberde cebinde parası bulunanlara, güvenli bir biçimde yatırım yapabilecekleri yerler arasında ilk sırada Londra’yı önerdi. Gazetenin merkezinin de bulunduğu şehri, Paris ve New York izledi. Listeye 9’uncu sıradan giren Türkiye için "Türkiye ikinci ev piyasası olarak hızlı bir biçimde yükseliyor. Araştırmaya değer yerler arasında Belek, Altınkum ve Bodrum civarındaki bölgeler de var" diye yazdı.



Yabancıya çoğunlukla açık



Türkiye için "Uzun ve güzel sahilleri ile Türkiye, ikinci ev piyasası olarak hızlı yükseliyor" denilen haberde şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye’de ikinci ev piyasası şimdiye kadar daha çok kitlesel ve orta gelir grubuna yönelik olmakla birlikte yüksek kaliteli projeler de ortaya çıkmaya başladı. Yabancı alıcıların, stratejik, dini veya kültürel önemi olan yerleri almaları konusunda sınırlamalar olsa da piyasa büyük ölçüde yabancılara açık. Türkiye’de sahil yerlerinde metrekare fiyatlar 1200-1600 Euro arasında değişiyor. Araştırmaya değer yerler arasında Belek, Altınkum ve Bodrum civarındaki en az gelişmiş bölgeler de var."



Çekici fırsatlar



2009 yılında konut fiyatlarının en düşük düzeyine inebileceğini kaydeden gazete, ancak dünyanın çeşitli bölgelerinde, konum, altyapı, erişim, eğlence ve ekonomik büyüme olanakları gibi faktörler nedeniyle sürekli yaşamak için ya da tatil için yatırım yapılabilicek konutlar bulunduğuna dikkat çekti. Listede hem kent içerisinde hem de sahil yerlerindeki fırsatlar gösterildi. Financial Times, listenin ilk üç sırasında konut fiyatlarının yüzde 20 düştüğü Londra, yerli ve uluslararası talebin güçlü olmayı sürdürdüğü Paris ile yine fiyatların yüzde 12 gerilediği New York’a yer verdi. Bağımsızlığına 2006 yılında kavuşan Karadağ, İspanya’nın Mallorca adası ve Avusturya’daki Alp dağlarının, 4,5 ve 6’ncı sırada yer aldığı listede Güney Kıbrıs 7’nci oldu. Bu arada, Financial Times’in listesinin son üç sırasında Orta Amerika ülkelerinden Kosta RiKa, Türkiye ile İngiltere’nin ünlü üniversite kenti Cambridge bulunuyor.



FT’ye göre yatırım yapılabilecek en iyi 10 adres



- Londra

- Paris

- New York

- Karadağ

- Mallorca

- Avusturya Alpleri

- Güney Kıbrıs

- Kosta Rika

- Türkiye

- Cambridge