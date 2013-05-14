FT: Türkiye, K. Irak'la enerji anlaşması imzalayarak ABD'ye başkaldırıyor

Financial Times gazetesi yazarlarından Daniel Dombey kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin Washington ve Bağdat'a kulak asmayıp Kuzey Irak'la bir enerji anlaşması imzaladığını yazdı.

'Irak'ın daha da bölünmesine yol açma ihtimalinden dolayı Amerika'yı korkutan anlaşmanın Ankara tarafından kilit önemde görüldüğünü' öne süren makalenin devamı şöyle:

"Türk devlet enerji şirketlerinin kuzey Irak'ta bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında pay sahibi olabilmesi için Ankara'yla Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasında bu yılın başlarında bir anlaşmaya varıldığını birkaç Türk yetkili doğruluyor.

Bu yetkililer anlaşmanın hâlâ oldukça hassas olduğunu ve bu yüzden de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a bu hafta gerçekleştireceği bir ziyaretten önce açıklanmasının olası olmadığını da ekliyor.

Erdoğan'ın ziyareti, Irak'ta ortamın gerildiği bir döneme denk geliyor.

Türkiye'nin kendi Kürt toplumuna yönelik açılımlar yaptığı bir dönemde hazırlanan anlaşma, Ankara'nın enerji zengini Kuzey Irak'taki nüfuzunu artırırken ülkenin büyük büyüme hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olabilir.

Erdoğan geçmişte anlaşmayı iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir mutabakat olarak tasvir etmişti.

Kürt yetkililer de yakın ilişkilerden memnun. Biri, Kürt Yönetimi'nin diğer komşularla sorunlarına dikkat çekercesine 'Doğru konuşalım: Türkiye dış dünyaya açılan penceremiz. İran, Suriye ve Irak'ın diğer bölgeleriyle sorunlu ilişkilerimize bir bakın. Türkiye bölgede büyük bir kuvvet ve şimdi yaptığı gibi iyi bir politika seyredecekse neden müttefiki olmayalım?' diyor.

Ama Bağdat'taki Merkezi Irak Hükümeti, izni olmadan bir enerji anlaşmasının imzalanmasının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. (…)

Washington da Kürtler ve Türkler arasında bir anlaşma imzalanmasını engellemek için çok çaba sarf etmişti. O kadar ki, Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanı John Kerry, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi Mart ayında arayıp Bağdat'ın onayı olmadan Türkiye veya herhangi bir tarafla bir anlaşmaya imza atılmaması yönünde uyarmıştı.

Konuştuğumuz Türk yetkili ise 'Belli konularda ABD'den farklı düşünüyoruz. Stratejik ve milli çıkarlarımızın söz konusu olduğu bir mesele hakkında bu kadar sert konuşamazlar' dedi.

Amerikalı yetkililer Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin daha da dışlanması durumunda Irak'ın İran saflarına yaklaşacağı; bu sırada Kürt Yönetimi'yle ilişkilerinse daha fazla yıpranacağından endişe ediyor."