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Dünya

FT: Türkiye hayran olunacak bir ülke

Financial Times, Türkiye'yi bağımsızlığı, dinamik ekonomisi ve gelişen demokrasisiyle, "hayran olunacak" bir ülke olarak gösterdi.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'yi bağımsızlığı, dinamik ekonomisi ve gelişen demokrasisiyle, "hayran olunacak" bir ülke olarak gösterdi.


Gazetenin "Türkiye'nin bağımsız rolünden ders çıkarmak" başlıklı makalesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı ve 9 Türk'ün ölümünün ardından İsrail'e yönelik sert eleştirisiyle Orta Doğu'daki halkın kalbini kazandığı kaydedildi.


Gazze'den Tahran'a kadar Orta Doğu halkının Başbakan Erdoğan'a "hayran olduğu" belirtilen makalede, "Erdoğan'ın ayrıca Ortadoğu'nun en çetin ve zorlu sorunlarında kendine güvendiği" görüşüne yer verildi. 


"Orta Doğu'da kahraman olmak için çok şey yapmaya gerek yok, sadece İsrail'e meydan okuyup, ABD'ye karşı durmak yeterli. Erdoğan her ikisini de tutkuyla yaptı" denilen makalede, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik daha fazla yaptırımlar konusuna karşı çıktığı anımsatıldı.

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