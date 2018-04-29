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BBC Türkçe

FT: Suudi Arabistan'da 'Parayı çıkın, serbest kalın' pazarlığı

Suudi Arabistan'da gözaltındaki prenslere mal varlıklarını Riyad yönetimine devretmeleri halinde serbest bırakılma teklifinin götürüldüğü belirtiliyor. Financial Times, Riyad yönetiminin gözaltındaki isimlerin mal varlıklarının yüzde 70'ine el koymayı ama

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prenslere mal varlıklarını Riyad yönetimine devretmeleri halinde serbest bırakılma teklifinin götürüldüğü belirtiliyor.

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 Suudi prens ve iş adamının mal varlıklarının yüzde 70'ine el konulmasının amaçlandığını yazıyor.

Gazeteye bilgi veren konuya yakın iki kaynak, "Yetkililer gözaltındakilere 'Parayı çıkın, serbest kalın' diyor. Suudi Arabistan'ın eriyen hazinesine bu şekilde kaynak sağlanması hedefleniyor" diyor.

Yürütülen müzakereler sürecinde bazı mal varlıklarının el değiştirdiği ve Riyad yönetiminin kontrolüne geçtiği de ifade ediliyor.

Suudi Arabistan'daki operasyonda gözaltına alınanlar arasında, dünyanın en zengin 100 kişisi listesinde de bulunan Prens El Velid bin Talal da var.

Financial Times'a bilgi veren kaynaklar, "Gözaltındaki bazı isimler, mal varlıklarının önemli bir bölümünün Riyad'a devri karşılığında serbest kalmaya razı" diyor.

Haberde pazarlıkların gözaltındaki isimlerin tutulduğu Ritz-Carlton otelinde yapıldığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

Uzun süre düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan'ın bütçe açığı geçen yıl 79 milyar dolar seviyesine kadar yükselmişti" denen haberde, savcılığın yaptığı 'Yolsuzlukların maliyeti 100 milyar dolara ulaşıyor' açıklaması da hatırlatılıyor.

Financial Times'a konuşan kaynaklardan birisi, yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişlerken yeni gözaltı operasyonlarının da beklenebileceğini söylüyor.

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