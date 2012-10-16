FT: Suriyeliler dini çeşitliliği olan Antakya'da gerginlik yaratıyor

Financial Times Suriye'deki çatışmaların Türkiye'deki bir fay hattını gözler önüne serdiğini yazdı. Abigail Fielding-Smith ve Daniel Dombey imzalı yazı, Antakya'da kilisilerin, camilerin Suriye'nin hemen kuzeyinde yanyana durduğu belirtilerek başlıyor.

Esnaftan Naim, arada birilerinin gelip kendisine "Alevi mi, Sünni mi olduğunu" sorduklarını söylüyor. Habere göre, esnaf Naim devamla şöyle diyor: "Suriyeliler buraya gelmeden önce kimse Alevi misin, Sünni mi sorusu sormazdı".

'Mülteciler gerginlik yarattı'

Financial Times muhabirleri, Suriyeli mültecilerin dini çeşitliliği olan Antakya'da gerginlik yarattığını yazdı.

100 bin ve belki kayıt altında olmayan diğerler mültecilerin çoğunun Beşar Esad yönetimine ayaklananları desteklediğinden, Beşar Esad'ın da Antakya'da yoğunlaşan Arap Alevi grupla aynı kimlik ayrıntılarına sahip olduğundan söz edildi.

Antakya'daki Arap Alevilerin geçen ay Ankara'nın Suriye'deki silahlı muhalefete desteğini protesto ettiklerini; Antakya'daki Suriyeli mültecilerin de bunu kendilerine karşı düşmanca bir tavır olarak gördükleri yazıldı.

'CHP'den mezhepçilik suçlaması'

Financial Times'daki haberde Türkiye'de Arap olmayan milyonlarca Alevi'nin de Ankara'nın Şam'a karşı duruşuna rıza göstermediği söylendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin Suriye politikasını boy vermeye başlayan bir mezhepçiliğin ürünü olarak gördüğünden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu reddettiğinden söz edildi.

Esad turistik eşyaları

Financial Times muhabirleri Antakya'nın Harbiye ilçesindeki kimi tezgahlarda Esad desenli kilim veya halıların turistik eşya olarak satıldığını aktardı. Humus kentinden Suriyeli bir kadının, Harbiye'de bir lokantaya girdiğinde nasıl içerde Beşar Esad'ı destekleyen Alevi bir grubun toplantı yaptığına tanıklık ettiğini anlattı.. Financial Times muhabirleri, resmi yetkililerin Antakya'daki gerilimi önemsiz olarak gösterme eğiliminde olduklarını da yazdı.

'İki ateş arasındaki hükümet'

Financial Times muhabirlerinin Suriyeli bir aktivist dediği Ebu Raman, Türk hükümetinin komünistler, Aleviler ve Suriye'deki rejimi destekleyenleri karşısında bulduğunu ama öbür tarafta da mülteciler ve mültecilerin haklarını savunmaya çalışan uluslararası kuruluşlar olduğunu; hükümetin iki ateş arasında kaldığını söyledi. (BBC Türkçe)