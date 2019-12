FT: PKK, Ankara ile Bağdat'ın arasını bozuyor

PKK ile mücadelede Türkiye tarafından daha sert taktiklerin benimsenmesi halinde, “Sosyal gerilimlerin daha da artırabileceği, ABD ve Irak ile ilişkilerin gerginleşebileceği” öne sürüldü.

Financial Times gazetesi, Batılı bir diplomata dayanarak PKK saldırılarının, “Ankara ile Bağdat ve Kuzey Irak yetkililerinin arasını bozmayı amaçladığı” görüşünü dile getirdi.



Financial Times gazetesi, Ankara kaynaklı, Delphine Strauss imzalı haberinde “Son PKK saldırısından sonra Türkiye’de öfke artıyor” başlığını kullandı. Diyarbakır’daki kanlı saldırının, Güneydoğu’da bir şiddet tırmanışının işareti olabileceğini belirten gazete, bunun da PKK sorununu sona erdirme çabalarını “tehdit” ettiği yorumunu yaptı.



Ankara’daki yapılan terörle mücadele zirvesine de dikkat çekildiği haberde ülkenin sivil ve askeri yetkililerinin, “Sosyal gerilimleri daha da artırması, ABD ve Irak ile ilişkileri gerginleştirmesi olasılığına karşın daha sert taktiklerinin benimsenmesi konusunda baskı altında oldukları”nı diye yazdı.



İngiliz gazetesi, Türkiye’nin son bir yılda sürdürülen sınır ötesi operasyonların sonucunda PKK’nın zayıflatıldığını savunduğunu ancak Aktütün ardından Diyarbakır’da da kanlı saldırının gerçekleştirildiğini belirtti. Gazete, Batılı bir diplomata dayanarak saldırıların, “Ankara ile Bağdat ve Kuzey Irak yetkililerinin arasını bozmayı amaçladığı” görüşünü dile getirdi.



“ARTIRILMIŞ YETKİLER AB REFORMLARINDA EROZYONA YOL AÇABİLİR"



Muhalefetin, Irak sınırında “tampon bölgesi”ni, askerlerin ise izinsiz arama ve askeri operasyonları yapabilmek için artırılmış yetkileri istediğine dikkat çekildiği haberde, “Bu yöndeki değişiklikler, Türkiye’nin AB üyelik süreci için kritik önem taşıyan son reformlarda erozyon yarabilir” yorumunu yaptı.



Gazeteye konuşan analist Gareth Jenkins de, şiddetin tırmanmasının PKK’nın “yeni savaşçıları” örgüte çekmesini kolaylaştırabileceğini öne sürdü.



Financial Times, haberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’na yönelik eleştirilere de yer verdi.