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Ekonomi

FT: Moody’s Türkiye’nin hayallerine soğuk su döktü

Financial Times gazetesi, Moody’s’in Türkiye’ye yatırım notu vermesi için gereklikoşulların yerine getirilmesinin çok zor olduğunu yazdı.

29 Ocak 2013 14:33

Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'in umutlanın aksine Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilecek düzeye çıkarmamasının yarattığı hayal kırıklığı, yabancı medyanın dikkatini çekti. Financial Times, "Türkiye'nin umutları üzerine bir kova değilse de en az bir iki kadeh soğuk su döküldü" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, geçen yıl Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından Moody's'in de aynı yönde bir adım atıp ülkeye milyarlarca dolar değerinde kurumsal yatırım fonlarının akmasına yol açacağı umutlarının arttığını anımsattı.

Bazı "hevesliler"in de Moody's'in bu adımın Pazartesi günü atabileceğini umduklarını ancak bu beklentilerin gerçekleşmediğini belirten gazete, Moody's'in yatırım notunun gelebilmesi için Türkiye'nin cari açığını daha da düşürerek, döviz rezervlerini artırarak veya özel sektörün dış borçlanmalarını azaltarak dış kırılganlıklarının hafifletmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekti.

"Bu koşulların yerine getirilmesi zor" diyen gazete, Türk Bakanların "gerçeği yansıtmadıkları" gerekçesiyle derecelendirme kuruluşlarını sert dille eleştirirken bile geçen yıldaki büyük azalmadan sonra 2013'de cari açığını düşürmenin zor olacağını kabul ettiklerini de yazdı.

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