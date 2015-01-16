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Dünya

FT: Kostümlü muhafızlar, Erdoğan'ın güç gösterisinde başrolde

'Cumhurbaşkanlığı Sarayı devasa bir idari kompleksin parçası ve Bay Erdoğan'ın emellerinin somut kanıtı'

16 Ocak 2015 08:30

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta başında Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı 16 Türk askeriyle karşılamasını değerlendirdi. Gazete, "Bu tablo, Türkiye'de son dönemde görülen en gerçeküstü manzaralardan biriydi" yorumunu yaptı.

Financial Times gazetesinin internet sayfasındaki blog yazısınn başlığı, "Kostümlü muhafızlar, Erdoğan'ın güç gösterisinde başrolde."

Gazetenin Türkiye muhabiri Daniel Dombey yazısının başında, Ankara'yı ziyaret eden ortalama yabancı bir liderin muhtemelen böyle bir tabloyla karşılaşmayı beklemeyeceğini belirtiyor.

Financial Times muhabiri bu tablonun esasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde gittiği yöne dair bazı ipuçları içerebileceğini belirtiyor.

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin güçlü ve tartışılmaz lideri statüsünün altını çizmek istemiş olabilir.

 

'Görüntü dikkat çekiciydi'

 

Financial Times'taki yazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Yapılan tüm şakalara karşın, Bay Erdoğan'ın askerlerle görüntüsü bilhassa dikkat çekiciydi. Bu görüntü aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırlarının ötesinde bir rol oynamaya yönelik emellerinin ve kendisini ülkenin emperyal geçmişiyle özdeşleştirme arzusunun bir işaretiydi."

"Bay Erdoğan halen bir geçiş döneminde. Geçen yıl ülkenin en uzun süre görev yapan Başbakanı iken doğrudan halkoyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Ancak ülkeyi yönetiyor görünse de, Türkiye'nin siyasi sistemi hala en azından kağıt üstünde parlamenter. Yani bir başkanlık sistemi yok."

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı (ve onun heybetli merdiveni) devasa bir idari kompleksin parçası ve Bay Erdoğan'ın emellerinin somut kanıtı. Erdoğan henüz Cumhurbaşkanlığını Türkiye'nin resmi güç merkezi yapacak anayasa değişikliklerini geçirebilmiş değil. Ancak yasal ayrıntılardan ziyade pratik güce ve şişkin emellerine öncelik vererek, birçok Türk liderin uzun süredir izlediği yolu takip ediyor. Tıpkı yeni ve beklenmedik elbiseler giydirilmiş yardımcı oyuncularının işaret ettiği gibi."

 

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