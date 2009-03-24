FT: Irak PKK'ya ultimatom verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün başlayan Irakı ziyareti, ABD'nin önde gelen gazetesi Washington Post'ta ve dünyada finans çevrelerinin gazetesi Financial Times'ta (FT) da yer aldı.



Washington Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün Bağdat'ı ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyaretin, bir Türk cumhurbaşkanı tarafından Irak'a yaklaşık 30 yıldır yapılan ilk gezi olduğuna işaret etti.



Gazete, Gül'ün, Bağdat'ta Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ve Başbakan Nuri el-Maliki ile bir araya geldiğini kaydetti.



Washington Post, basın toplantısında Talabani'nin, terör örgütü PKK için, "ya silah bırakacaklar, ya da topraklarımızı terkedecekler" dediğine dikkati çekti.



Financial Times ise, “Irak PKK’ya ultimatom verdi” yorumunu yaptı.



Haberde "Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, onyıllarda ilk kez Bağdat’a resmi ziyarette bulunan Türk Cumhurbaşkanı’nı ağırlarken ayrılıkçı Kürdistan İşçi Partisi’ni (PKK) ‘silahları bırakması veya ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi” diye yazdı. Gazete şöyle devam etti:



“Bir Kürt olan Sayın Talabani’nin kullandığı sert sözler, Irak’ın, ABD kuvvetlerinin çekilişi için hazırlarken komşusu ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığının bir sinyalidir.”



İngiliz gazetesi, Abdullah Gül’ün, Irak’tan PKK’lılara karşı önlem istediğini belirtirken de “Türkiye, azınlıkta olan Kürtlerin kültürel haklarını iyileştirmeye yönelik adımlardan sonra 25 yıl devam eden PKK’ya karşı mücadeleyi sonlandırma çabalarını hızlandırıyor” yorumunu da yaptı.

