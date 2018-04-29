FT: İngiltere'nin mega projeleri fonsuzluk ve vizyonsuzluktan suya düşüyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi bugünkü sayısında İngiltere'nin mega projelerinin "fon ve siyasi vizyon eksikliği nedeniyle suya düştüğünü" yazdı.

Gill Plimmer ve Gemma Tetlow imzalı makalede Londra'da 15 milyar sterline (yaklaşık 70 milyar TL) inşa edilmekte olan ve yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı Crossrail 2 tren hattının nadir bir başarı örneği olduğu, ülkedeki diğer büyük altyapı projelerinin yatırım bulmakta zorlandığı aktarıldı.

Kamunun finanse ettiği bu projenin aksine diğer projelerin özel fonları çekmekte zorlandığını, ülkede hem barınma hem de elektrik arzında sorunlar yaşandığını belirten ikili, Oxford Üniversitesi'nden Bent Flyvbjerg'in şu sözlerine yer verdi:

"Siyasetçiler büyük projeleri seviyor çünkü onlar daha gösterişli ve siyasetçiler yeniden seçilmeye ihtiyaç duyuyor. 1 milyar sterlinle yollardaki çukurları kapatırlarsa kimse onları hatırlamaz."

Makalenin yazarları, İngiltere'nin internet altyapısındaki yatırım eksikliklerini buna örnek verdi:

"Sokaklarda fiber optik altyapı var ama onları binalara bağlayan son birkaç metrelik uzantılar eski bakır kablolar olduğu için internet hızı eve ulaşana kadar yavaşlıyor. Bu kabloların sahibi olan British Telecom bunları yenilemekte çok yavaş kaldı.

"2015'te kurulan Ulusal Altyapı Komisyonu 30 yıllık bir değerlendirme hazırlamakla meşgul ve ülkenin uzun vadeli stratejisi bunu temel alarak yükselebilir. Ama hükümetin bu kuruma yasal bağımsızlık vermemesi soru işaretleri yaratıyor.

"Ülkenin altyapısındaki sorunları iyileştirmek için sihirli bir değnek yok. Analistlere göre hükümet projelerde özel finansmanın mı kamu finansmanının mı daha faydalı olacağını iyi değerlendirmek zorunda.

"Kopenhag, Amsterdam, Berlin ve Dublin gibi kentler altyapı projelerine özel yatırım çekmekte daha başarılılar çünkü net vizyonları ve stratejik planları var."