FT: Hızlı tren ekonomik değil siyasi hareket

İngiliz Financial Times gazetesi, Ankara-Eskişehir arasında hizmete giren ve ilerleyen yıllarda daha da genişletilmesi planlanan hızlı tren projesinin “demiryolları ulaşımına artan bir talebe verilen ekonomik bir yanıt olmaktan çok, büyük bir siyasi hareket olduğunu” yazdı



Gazetenin internet sayfasında yer alan haberde, yerel seçimlere iki hafta kala açılışı yapılan Ankara-Eskişehir arasındaki hızlı tren hattının, yolcuları, “Şark Ekspresi”nden bu yana hiçbir şey değişmeyen demiryollarına çekmeye çalışacağı yorumu yapıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk’un “2023’e kadar Pekin’i Londra’ya bağlayacağız” sözlerine de yer verilen haberde, İzmir’den kuzeydoğudaki Gürcistan sınırına kadar uzanan bir demiryolu projesinin oldukça masraflı ve “artan talebe verilen verimli bir ekonomik yanıttan çok büyük bir siyasi hareket” olacağı kaydedildi.



Haberde ayrıca Türkiye’nin altyapı yatırımı ihtiyaçlarıyla ilgili AB tarafından desteklenen bir raporun yazarı Rainer Müller’in, Türkiye’de demiryollarıyla yapılan taşımacılığa rağbetin az ve engebeli arazi nedeniyle ray döşeme maliyetinin yüksek olduğuna ilişkin görüşlerine ve “Hızlı tren projesinin başarısı şüpheli” ifadesine yer verildi.

