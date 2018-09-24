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Ekonomi

FT : Gemini Birleşik Krallık piyasasına girmeye hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Eylül (DHA) – ABD’li ünlü kripto para birimi yatırımcıları ve Gemini Borsası’nın kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler, Birleşik Krallık piyasasına girmeye hazırlanıyor

24 Eylül 2018 19:43

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Eylül (DHA) – ABD’li ünlü kripto para birimi yatırımcıları ve Gemini Borsası’nın kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler, Birleşik Krallık piyasasına girmeye hazırlanıyor.
Financial Times’da yer alan habere göre şirket, Birleşik Kralık piyasasında eylem gerçekleştirebilmek için Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi’ne (FCA) başvuru gibi yasal işlemler için yasal danışmanlarla çalışıyor. Şirketin konuya ilişkin yayınlanan notunda ise şu değerlendirmeler yer aldı:
“Gemini, dünya genelinde bütün dijital varlık toplumuna fayda sağlayacak altyapı ve büyümenin sağlanması için gereken olası regülasyonları araştırmaya devam ediyor. Şu an kesin bir planımız olmasa bile, küresel ekonomide regüle edilen ve güvenilen dijital varlık alım satımını gerçekleştirme amacıyla her zaman önümüze çıkan fırsatları değerlendiriyoruz.”

 

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