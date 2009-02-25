FT, Euro’daki yükselişi Türkiye için hayırlı buldu

İngiltere'de yayımlanan günlük ekonomi ve siyaset gazetesi Financial Times (FT), Euro'daki yükselmenin Türkiye için hayırlı olduğunu, turizmde artış beklentilerini yükselttiğini yazdı.

Gazetenin ABD, Almanya, Rusya gibi bazı ülkeler için geniş kriz değerlendirmeleri yaptığı sayfalarında Türkiye'ye de yer verildi ve liradaki düşüşün turizm sektörünün turist sayısındaki artış umutlarını arttırdığı belirtildi.



Bu yılın Türkiye'de ekmeğini turizmden kazananlar için avantajlı bir yıl olabileceği belirtilen haberde, geçen yıl liranın dolar karşısında yüzde 30, Euro karşısında ise yüzde 20 civarında değer kaybettiği kaydedilen FT'nin Türkiye değerlendirmesinde, turizmle ilgili yetkililerin küresel krize rağmen kur avantajı sayesinde tatilcilerin Türkiye'yi tercih edebileceğine inandıkları ifade edildi.



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ahmet Barut'un "Eurobölgesi dışında olmak bizim için bir avantaj olacaktır" dediğine işaret edilen değerlendirmede, turizm gelirlerinin yüzde 18,5 oranında artıp 22 milyar dolara ulaştığı geçen yılın büyüme oranlarının beklenmediği belirtildi. Ocak ayında ülkeyi ziyaret eden turist sayısında yüzde 4 oranında düşüş gerçekleştiği hatırlatıldı. Bunun iki yıldan fazla süredir kaydedilen ilk düşüş olduğuna da dikkat çekildi.



Bu yaz ayları için rezervasyonların yavaş başlamasına rağmen, yetkililerin ve analistlerin turist sayısının bu yıl artacağına inandıkları da belirtilen FT'nin değerlendirmesinde, "Türkiye avro bölgesi içinde kalan sterlinin gücünü büyük ölçüde yitirdiği tatil beldelerine sırtını dönen İngiliz turistten de bir pay almaya hazırlanıyor" denildi.



İngiltere'de faaliyet gösteren tur operatörü TUI ve ülkenin en büyük turizm şirketlerinden biri olan Thomas Cook'un Türkiye rezervasyonlarında güçlü bir büyümeye dikkat çektikleri de belirtilen değerlendirmede, Thomas Cook'un Genel Müdürü Ian Derbyshire'ın Türkiye'nin ucuz turizm alanı ve işçilik fiyatlarıyla büyük 4-5 yıldızlı ve "her şey dahil tatil imkanı sunan" oteller yapma stratejisini güttüğüne ve bunun faydalarını gördüğüne dair değerlendirmesine yer verildi.



Ancak esnaf için en büyük sorunun turistin kaldığı otelleri terk edip, otel dışında harcama yapıp yapmayacağı olacağı belirtilen değerlendirmede, liradaki değer kaybının, turiste satış yapan İstanbul Kapalıçarşı esnafı gibi kesimler için adeta bir cankurtaran halatı olacağı öne sürüldü.

Bu bölümde Kapalıçarşı ve Kapadokya gibi turistik cazibe merkezlerinin esnafı ile yapılmış söyleşilere de yer veren gazete, Türk otelcilerin ve restorancıların Avro bölgesinden gelen turistlere yönelik umutlarının yanı sıra, İsrailli turistlerin ise Türkiye'yi tercih etmemesinden çekindiklerini öne sürdü. Değerlendirmede "Bu kesimler geçen yıl sayıları 500 bini bulan İsrailli turistlerin Ankara'nın Gazze konusundaki eleştirilerinden sonra Türkiye'den uzak durmasından endişe ediyor" denildi.



Almanya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke olan Rusya'nın sorunları olmasının da turizmci için bir endişe kaynağı oluşturduğu iddia edildi.

