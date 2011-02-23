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Politika

FT: Erdoğan'ın başarısı 12 Haziran'da tescillenecek

Financial Times, AKP'nin başarısının 12 Haziran'daki seçimlerde tescil edileceğini yazdı.

23 Şubat 2011 02:00

Financial Times, AKP'nin başarısının 12 Haziran'daki seçimlerde tescil edileceğini yazdı.

AKP iktidarının 12 Haziran'da yapılması planlanan seçim takvimini dün TBMM'ye sunması İngiliz basıncada yakında takip edildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin Ankara Muhabiri Delphine Strauss'un kaleme aldığı seçim hazırlıkları analizinde AKP iktidarını ve Başbakan Erdoğan'ı sevindirecek bir öngörü vardı.

"Erdoğan'ın popülaritesi muhtemelen sandıkta tescil edilecek" Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Haziran'da seçime gidilmesi için Meclis kararı alınmasına ilişkin önergesini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuştu.

Financial Times, hükümetin böylece mücadele dolu geçecek bir seçim kampanyasının ilk adımını attığını belirtiyor. Gazetenin Ankara muhabiri Delphine Strauss'a göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bölgesinin en popüler liderlerinden biri ve bu muhtemelen seçimle de teyit edilecek.

Strauss, Financial Times'ın internet sitesindeki haberinde de, AKP'nin üçüncü kez seçimi kazanması halinde, Türkiye'de en uzun süre tek başına iktidarda kalmış parti olacağını belirtiyor.

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