FT: Erdoğan, Orta Doğu'da emellerine ulaşmakta zorlanıyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarının IŞİD'den aldığı Cerablus'tan izlenimlere yer verdiği yazısında, Musul'daki gelişmelerin Ankara'nın Suriye politikasını nasıl etkilediği ele alınıyor.

Cerablus'a giden FT muhabiri Mehul Srivastana , Türkiye destekli ÖSO güçlerinin devriye gezdiği Cerablus'ta batılı gazetecilerle beraber katıldığı turdan ayrıntıları anlatırken, Türkiyeli yetkililerin yerel halkı, gazetecilerin ziyareti öncesinde hazırladığını ifade ediyor.

FT'de yer alan "Erdoğan Orta Doğu'da emellerine ulaşmakta zorlanıyor" başlıklı izlenim yazısı, Cerablus'taki izlenimlerle başlıyor:

"Elbette Türkiye'nin IŞİD'den iki ay önce özgürleştirdiği şehirde hükümet yetkililerinin rehberliğinde gezmek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem emellerini hem de Orta Doğu'daki vizyonunun sınırlarını görmek demek oluyor.

"Ancak Kürtler ile Şiilerin çoğunlukta olduğu ordu güçlerinin, Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'a operasyon başlatması neticesinde Erdoğan'ın bölgesel emelleri yine zor durumda kaldı. Hem de Türk ordusu Bağdat'ın onayı dışında ülkenin Musul'un hemen dışındaki bölgeye konuşlanmışken.

"Emekli asker Nihat Ali Özcan, Erdoğan'ın Musul politikasıyla başarısız darbe girişiminin ardından oluşan desteği pekiştirmeyi amaçladığını söyledi. Özcan, 'Erdoğan, dış politika fırsatlarını iç politikada kaldıraç olarak kullanıyor' dedi."

Habere göre, FT'ye konuşan Batılı bir diplomat da, "İki yıl boyunca IŞİD Cerablus'taydı ama Türkiye hiçbir şey yapmadı. Türkiye'nin adım atmasından mutlu olsak da, bu duruşun IŞİD'e değil Kürtler'e karşı olduğunu açıkça söylememiz gerekir" dedi:

"Analistlere göre, YPG'yi kontrol altına almak Erdoğan'ın Suriye krizinde ulaşabileceği tek hedef" diye aktaran FT muhabiri, Cerablus ve çevresinin artık büyük oranda güvenli olduğunu, 150'ye yakın IŞİD üyesinin de Türk tanklarının gelmesiyle ya kaçtığını ya da sivillerin arasına karıştığının tahmin edildiğini ifade etti.

"Hastaneler çalışır durumda, ambulanslar hastaları Türkiye'deki hastanelere götürüyor, ekmekler çıkıyor, elektrik var ve Erdoğan'ın dev posteri bir ana caddenin duvarında parlıyor."

Haberde, Ankara'dan gelen açıklamalarda Cerablus yakınlarındaki El Bab ve Menbic'in de genişleyen operasyon kapsamına gireceğinin söylendiği hatırlatılıyor.

Ancak Türk ordusunun henüz "yerinden kımıldamadığı" ifade edilen habere göre, bir batılı yetkili, Türkiye'nin Suriye'deki planlarının, Musul operasyonunda rol alma konusunda başarısız olmasıyla değişebileceğini ifade ediyor.

FT'de yer alan Cerablus hakkındaki izlenim yazısı, adını vermek istemeyen bir güvenlik uzmanının şu sözleriyle noktalanıyor:

"Erdoğan algılar konusunda çok iyi. Gerçeğin ne olduğu önemli değil. Türkiye'de insanlar eve gelip akşam 8 haber bültenlerini açtıklarında Erdoğan'ın emellerini dinlemeyi seviyor."