FT: Erdoğan OHAL yetkilerini sınırsız uzatabilir

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olağanüstü hâl (OHAL) yetkilerini sınırsız uzatabileceğinin işaretini verdiğini yazdı.

Financial Times'ın Türkiye muhabiri Mehul Srivastava'ın bugünkü haberinde, Erdoğan'ın dün Ankara'da muhtarlar toplantısında yaptığı açıklamalar yer alıyor.

Gazete, Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'in 12 ay daha uzatılmasının bile yetmeyebileceğini söylediğini aktardı.

Financial Times, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası doların "psikolojik eşik" olan 3 TL'yi aştığına dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının, Erdoğan'ın Türk halkına ve yatırımcılara verdiği sözden geri dönmeye hazırlandığını gösterdiğini" yazan Financial Times, "Moody's ülkenin kredi notunu düşürdükten sonra hafta başında değer kaybeden TL, dün de dolar karşısında 3.007'ye çıktı. Bu da, yatırımcıların ekonominin siyaset tarafından rehin alındığı yönündeki endişeli olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın OHAL yetkilerinin ülkede Anayasa Mahkemesi'nin bile bozamayacağı kararlar vermesinin önünü açtığını belirtilen haberde, OHAL'den bu yana hükümetin on binlerce kişiyi hapse attığı; doktor, öğretmen, gazeteci ve askerlerin de içinde bulunduğu 100 binden fazla kişinin Fethullah Gülen ile işbirliği yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Financial Times haberinde ayrıca, siyasi risk analizi ve danışma şirketi Eurasia Group'ta çalışan Mujtaba Rahman'ın görüşlerine de yer verdi:

"Bu gelişmeler, hükümetin günlük işleri halletmek için OHAL'e giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini gösteriyor. OHAL Erdoğan'a daha fazla yetki veriyor gibi görünse de, buna bağımlılığı Erdoğan'ın kırılganlığına işaret ediyor. Erdoğan mevcut yetkilerinden vazgeçererek daha az kazanacağı ve daha fazla kaybedeceğini hesaplıyor."

Financial Times ayrıca Erdoğan'ın, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'in not indirimini "kendisinden intikam alınması" olarak gördüğünü ve bunu ciddiye almadıklarını söylediğini de yazdı.

Türk ekonomisinin darbe girişimi öncesi ekonomik büyüme açısından en iyi performans gösteren ülkelerden biri olduğunu hatırlatan gazete, hükümetin bu yıl yüzde 4.5'luk büyüme hedefine ulaşmasının da zor olduğu görüşünde.

Financial Times bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri indirerek tüketim harcamalarının artmasını teşvik ettiğini, düşen gelirler nedeniyle Türkiye'de turizm sektörünün de zorlandığını bildirdi.