FT: Erdoğan HD yayın yapıyor, İhsanoğlu'nun mikrofonu zor çalışıyor'

Financial Times Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçim kampanyalarındaki farkı yorumluyor.

"Erdoğan yüksek bir profilken, rakibi 'görülmezlik' tehlikesi yaşıyor" alt başlığının kullanıldığı yazı, "Bir aday yüksek çözünürlüklü görüntülerle liderliği süresince yapılan modern fabrikaları, hastane ve yolları gösteriyor ve devamının geleceği sözünü veriyor... Diğer adayın ise mikrofonu bile zar zor çalışıyor" ifadesiyle başlıyor.

Başbakan Erdoğan ve bir diğer cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kampanyalarının birbirinden tamamen farklı şekilde yürüdüğü yorumunun yapıldığı yazıda, Erdoğan'ın kampanyasında kendisini "yeninin şampiyonu" olarak gösterdiği, İhsanoğlu'nun ise "eski" tarzda bir kampanya yürüttüğü ifade ediliyor.

Seçim kampanyalarına şu ana kadar Erdoğan'ın hakim olduğu aktarılırken, çok da güvenilir olmadığı notu düşülen kamuoyu yoklamalarına göre, Erdoğan'ın seçimlerin ilk turunda %50'den fazla oy alacağının tahmin edildiği belirtiliyor.

Yine aynı anketlere göre MHP ve CHP'nin adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adının toplumun %32'si tarafından bilinmediğini yazan Financial Times, İhsanoğlu'nun seçim kampanyasının "görülmezlik riski doğurabilecek kadar düşük profilli ilerlediği" yorumunu yapıyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"İhsanoğlu, büyük toplumsal mitinglerdense küçük organizasyonlara katılmayı tercih ediyor. Seçim kampanyasının açılışında, komşularla kötü ilişkiler, artan borç ve yargının siyasallaşması gibi Türkiye'yi en çok sıkıştıran sorunlardan bahsetti, ama Erdoğan'ın ismini bir kez bile telaffuz etmedi".