FT: Erdoğan, AB'nin neredeyse her kırmızı çizgisini ihlal etti

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "kırılma noktasında" olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AB'nin çizdiği neredeyse her kırmızı çizgiyi ihlal ettiğini" yazdı.

AB Türkiye İlerleme Raporu, Batı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'de ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğüyle ilgili endişelerinin de gölgesinde Çarşamba günü açıklanacak.

Financial Times'ın köşe yazarı Alex Barker da, "Erdoğan'ın tehditleri AB'nin ilk reelpolitik girişimini tehlikeye attı" başlıklı yazısında, AB'nin uyarılarına Ankara'dan gelen tepkileri değerlendirdi.

FT yazarı Barker, AB'li bir diplomatın birliği "reelpolitikteki en başarılı girişimi" diye tanımladığı mülteci anlaşmasının ise "sallantıda olduğunu" belirtti:

"AB'nin göç ve terörizm korkuları Erdoğan'a olan hoşnutsuzluktan çok daha büyük."

AB, Türkiye ile ilgili ilerleme raporunu açıklamadan bir gün önce Ankara'dan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'muhalif gruplarla diyaloğu sürdürmesini' ve 'güvenilir siyasi sürece geri dönmesini' istemişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "insan hakları, hukukun üstünlüğü ve herkesin adil yargılanma özgürlüğüne saygı duyması" gerektiğini söyleyerek, AB adaylığı sürecinin getirdiği yükümlülükleri hatırlatmıştı.

FT yazarı Barker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB hakkındaki açıklamalarını "Erdoğan, Modern Türkiye'nin Batı'yla ana bağlantılarından birini koparmak istiyor gibi gözüküyor" diye yorumladı. Barker'ın yazısındaki diğer ifadeler şöyle:

"Bazı AB diplomatları Türkiye'yi AB ile imzaladığı göçmen anlaşması nedeniyle önemli görürken diğerleri ise Avrupa'nın sınırındaki 80 milyonluk Müslüman bir ülkenin istikrarından endişeli.

"Üst düzey bir AB yetkilisi, 'Yalnızca Suriyeli göçmenler nedeniyle değil, Türkler nedeniyle de endişeleneceğiz' dedi.

"Ekonomi Erdoğan'ın hassas noktası. Ama AB bu konuda bir adım atamayacak ve Erdoğan bunu biliyor.

"Artık AB'nin yumuşak gücü etkisizleşti. Türkiye'ye yönelik otoriterlik uyarıları Türkiye'de gözardı edildi, daha kötüsü alaya alındı.

"Erdoğan ise AB'nin neredeyse her kırmızı çizgisini ihlal eti.

"Bazı AB diplomatları umutsuzluğa kapıldı, diğerleri ise kaçınılmaz olarak gördükleri sona hazırlanırken AB müzakereleri askıya almak zorunda kalmadan Erdoğan'ın AB ile ilişkilerini kesmesini umuyor.

"Diplomatlardan biri 'Sonun başlangıcına yaklaştık' dedi. Artık esas soru, zararın nasıl sınırlandırılacağı."