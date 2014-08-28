FT: Davutoğlu, Erdoğan'ın gölgesinde olacak

Financial Times gazetesi, AKP'nin dünkü olağanüstü kongresinde genel başkanlığa seçilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında, Tayyip Erdoğan'ın gölgesini üzerinde hissedeceğini belirtiyor.

Gazete, Davutoğlu'nun bugün Erdoğan'a cumhurbaşkanlığını devredecek Abdullah Gül'ün de baskısı altında olacağını savunuyor.

Daniel Dombey imzalı yazıda, Davutoğlu'nun Orta Doğu'da Türkiye'ye liderlik rolü biçen bir vizyonu olduğu, ülkesini küresel bir güce dönüştürmek ve İslam medeniyetini Türk liderliği altında birleştirmek istediği belirtilerek şöyle deniyor:

"Ama böylesi gösterişli hedefleri gerçekleştirmek zor olacak. Zira Davutoğlu, cumhurbaşkanlığına seçilen ve kendisinden sadakat isteyen Recep Tayyip Erdoğan ve bu görevi istediği anlaşılan şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gölgesindeki bir siyasi atmosferde görev yapacak."

Yazıda Davutoğlu'nun 10 yıldan uzun bir süredir, önce Erdoğan'a dış politika danışmanı sonra da dışişleri bakanı olarak hedeflerine bağlı kaldığı vurgulanıyor ve 2011'de bu gazeteye verdiği demecinde bunu "Her durumda, her olayda bir Türk vizyonu olacak" diye açıkladığı aktarılıyor.

Financial Times, Davutoğlu'nun Kongre'deki konuşmasında, "restorasyon"a vurgu yaparak Türkiye'nin eskiden Osmanlı imparatorluğunun idaresi altında olan ülkelerde nüfuzunu artırmak, içeride de İslami değerleri yeniden tesis etmekten söz ettiğine dikkat çekiyor.

'Yeni başbakanın görevleri'

Ancak gazete, Davutoğlu'nu bekleyen daha somut görevler olduğunu, Erdoğan'a yeni Başbakan'a kamuoyu önünde Fethullah Gülen hareketiyle mücadele ve Kürt sorununa kalıcı bir çözüm bulunması gibi hedefler gösterdiğini kaydediyor.

Yazıda şöyle deniyor:

"Erdoğan ayrıca Davutoğlu'nun önemli meselelerde kendisine danışmasını ve gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde parlamentoda güçlü bir çoğunluk elde ederek başbakanın yetkilerini cumhurbaşkanına devredecek anayasa değişiklikleri için çaba harcamasını da istedi."

"Tüm bu süre içinde, ülkenin gidişatından rahatsız olduğunu hissettiren ve Davutoğlu'ndan çok daha popüler olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tetikte bekleyecek. Erdoğan, kongreyi, görev süresinin dolmasından bir gün önce yaparak Gül'ü parti liderliğinden fiilen dışladı. Ama yakın çevresindekiler, gelecek yılki genel seçimlerde Gül'ün Davutoğlu'ndan daha başarılı olacağında ısrar ediyor."

"Carnegie Europe'tan Sinan Ülgen, 'Davutoğlu, Gül'ün siyasete tek dönüş yolunun kendi liderliğinin başarısızlığına bağlı olduğunu biliyor' diyor."

'Davutoğlu kimsenin kuklası değil'

"Davutoğlu dışarıda daha büyük sorunlarla karşı karşıya. En önemlisi de yüzlerce kilometrelik ortak sınırı bulunan Irak ve Suriye'de Irak Şam İslam Devleti örgütünün yükselişi. IŞİD, hâlâ aralarında üst düzey diplomatların da olduğu 49 Türk'ü rehin tutuyor."

"Kendisi de şimdi akademisyen olan, eski öğrencilerinden Behlül Özkan, Davutoğlu'nun dünya görüşünün emperyalist fikirlere dayandığını, IŞİD'in Türkleri elinde rehin tutmaya devam ettiği sürece, Ankara'nın Suriye ve Irak'taki krizde yapabileceklerinin çok sınırlı olduğunu söylüyor. Özkan, Davutoğlu'nun hedeflerinin Erdoğan için de sorun yaratabileceğini belirterek 'O kimsenin kuklası değil' diyor."