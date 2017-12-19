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Dünya

FT: Bitcoin’in seyri "dotcom krizi" öncesini hatırlatıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Toplam piyasa değeri 635 milyar dolara ulaşan kriptopara piyasası 1999 yılında gerçekleşen ve birçok teknoloji şirketinin ciddi değer kaybettiği "dotcom krizi" öncesine benzetildi

19 Aralık 2017 20:04

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Toplam piyasa değeri 635 milyar dolara ulaşan kriptopara piyasası 1999 yılında gerçekleşen ve birçok teknoloji şirketinin ciddi değer kaybettiği \"dotcom krizi\" öncesine benzetildi.
Saygın İngiliz ekonomi yayını  The Financial Times’da ABD Borsaları konusunda iki uzman tarafından kaleme alınan haber “Blockchain dotcom krizini hatırlatıyor” başlığıyla verildi.
Makalede Capital Innovations şef yatırım sorumlusu Michael Underhill’in “Herşey 1999 yılını hatırlatıyor” ifadeleri vurgulandı.
Underhill, “Bu kaçırma korkusu. Çok az sayıda kişinin anladığı bir teknolojiyi kullaan bir şirketin bu denli değerlenmesinin altında temel bir neden yok” diye konuştu.
Bugün ve dotcom krizi öncesi dönemin benzerliklerine dair örnekler verilen haberde “Kriptoparalarla ilgili Ziddu.com’u satın alacağını duyurduktan sonra hisse fiyatları yükselen LongFin bunun örneklerinden biri. LongFin hisseleri kendi kurucusunun bile emin olamadığı bir iş kolu ile ilişkisi duyulduğunda kat kat üzerinde yükseldi” denildi.
Geçen hafta hissesi 5 dolar olan LongFin, haftayı 22 dolardan kapattı ve Pazartesi günü şirket hisseleri 72.38 dolara yükseldi.
LongFin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Venkat Meenavalli kağıt üzerinde bir milyarder – şirketin değeri 6 milyar doların üzerinde ver bu yıl 1.8 milyon dolar kar elde etti.

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