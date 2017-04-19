FT: Akşener AKP hakimiyetine karşı parti kurabilir

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi sayfalarında, MHP içindeki muhalif kanadın lideri Meral Akşener'in arkasındaki destekçilerin "AKP'nin hakimiyetine meydan okumak için parti kurmayı düşündüğü" iddiasına yer verdi.

FT'nin Ankara'daki muhabirleri Laura Pitel ve Mehul Srivastava'nın ortak analizinde, Akşener'in sadece kendi partisi MHP'ye kafa tutmakla kalmayıp, Erdoğan'ı "başkanlık hayalinden mahrum bıraktığı" belirtildi.

Yazıda bu durum, İstanbul ve Ankara'da 'Hayır' oylarının baskın çıkmasıyla ilişkilendirdi.

"Türkiye'de yeni bir anayasa için yapılan referandumun sonuçları gelirken, yarıştaki 'dininden dönen' siyasetçilerin en büyüğü Akşener'in destekçileri endişeliydi.

"Ankara'da destekçilerin referandumu izlediği otelde, İstanbul'dan 'Hayır' oyu çıktığında, oda alev almış gibiydi. Gönüllü ordudan biri alkışlarla ayağa kalkıp "Bravo İstanbul" diye haykırdı. Yarım saat sonra Ankara İstanbul'u takip ettiğinde aralarından biri 'Bu çok önemli; rüzgar tersine dönüyor' dedi."

Bu anektodlarla başlayan FT'nin yazısında, AKP oylarındaki kayıpların iktidardaki parti için sorunlu bir durum olduğu, ana muhalefet partisi CHP içinse bunun bir "fırsat" olduğu ifade edildi.

"CHP Erdoğan'ın meşruiyetini protestoları cesaretlendirerek sağlamayabilme umudunda. Bu arada Akşener'in destekçileri yeni bir parti kurmaktan bahsediyor."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandumda 'Evet' kampanyasını desteklemesiyle Akşener muhalif bir çizgi izleyerek 'Hayır' kampanyası yürütmüştü.

FT'nin analizinde şu ifadelere de yer verildi:

"Uzmanlar, merkez sağı AKP'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görüyor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi isim olabilir.

"Savunucuları Akşener'in hem aşırı milliyetçileri, hem laikler ve İslamcıları kuşatacağını, sol ve sağdan, ve tabii ki AKP'den oyları çalabileceğini söylüyor.

"Uzmanlara göre, ekonomideki olası bir gerileme Akşener'in önemli sayıda AKP'liyi kabuğundan çıkararak kendisine çekmesini sağlayabilir"

FT'ye göre, Akşener'in parti kurmak için "birçok engeli aşması" da gerekecek. Daha önceki kurultaylarına polis ve mahkeme engeli konulması bunlardan sadece biri.

Yazıya göre ayrıca, Akşener'in sağlam bir maddi kaynak sağlanması ve MHP'nin Kürtler ve azınlıklara karşı "ırkçı" bir çizgisi olduğu ve gizli paramiliter gruplarla güçlü bağları olduğu yönündeki algıları yok etmesi gerekecek.

"60 yaşındaki Akşener şu anda takımını yavaş adımlar atmaları konusunda cesaretlendiriyor. Pazar akşamı referandum sonucu geldiğinde sinirlerin gerildiği odada insanlara sakin olmaları çağrısı yapmıştı. Destekçileri ve yardımcılarına 'Bir nefes alalım. Bir hafta duralım ve neler olacağını görelim' dedi."

FT muhabirlerinin izlenimlerine göre, Akşener sonuçlara rağmen coşkuluydu. Üsküdar'da 'Hayır' oylarının yüzde 53'le öne geçmesi sorulduğunda ise Akşener şöyle dedi:

"En iyisi de oydu. Tayyip Bey'i kendi bahçesinde mağlup ettik."

FT'nin analizinde öne çıkan bir başka konu da protestolar ve referandum sonucunu kabul etmeyen grupların ruh hali.

FT'ye konuşan TEPAV'dan Selim Koru bu izlenimi şöyle açıkladı:

"Konuştuğum insanlarda moral bozukluğu ya da tükenmişlik hissetmedim. İnsanlar enerji topladı. Birçoğu için önlerindeki yol şimdi çok daha aydınlık."