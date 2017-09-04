FSV Duisburg camiası, şenlikte buluştu

Temel ELCİVAN, DUİSBURG (DHA) - Duisburg kentinde bulunan Türk kulübü FSV Duisburg\'un düzenlediği Aile Yaz Şenliği\'ne ilgi yoğun oldu.

FSV Duisburg spor tesislerinde ikincisi düzenlenen şenliğe, kulübün sporcuları, sporcu aileleri, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. FSV Duisburg Kulüp Başkanı Erol Ayar, Duisburg Anaket Belediye Başkanı Sören Link, SPD Federal Milletvekili Mahmut Özdemir, Duisburg Belediye Başkanı Erkan Kocalar, Duisburg bağımsız Milletvekili Adayı Burhanettin Datlı ve T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu\'ndan Konsolos Fatma Taşar Cebeci de, şenlikte hazır bulundu.

Ailelerin ve çocukların katılımıyla oldukça coşkulu geçen şenlikte, ayrıca futbol müsabakaları da yapıldı. FSV Duisburg\'un yaşlılarından oluşan takım ile iş camiası ve derneklerden tanınan isimlerin oluşturduğu takım, bir gösteri maçında karşı karşıya geldi. FSV Duisburg Kulüp Başkanı Erol Ayar ile Duisburg bağımsız Milletvekili Adayı Burhanettin Datlı, aynı maçta forma giydi. Maçta FSV Duisburg\'un yaşlılarından oluşan takım, rakibini 7-5 yendi.

Maç arasında Duisburg Anaket Belediye Başkanı Sören Link, SPD Federal Milletvekili Mahmut Özdemir ve T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu\'ndan Konsolos Fatma Taşar Cebeci birer selamlama konuşması yaptı. Konuşmacılar FSV Duisburg\'a yeni sezon için başarı temennisinde bulunurken, Konsolos Fatma Taşar Cebeci “Almanya\'da ilk Kurban Bayramı\'nı sizlerle kutluyorum. Ailemden uzakta olsam da, sizlerle bir arada olduğumuz için oldukça memnuniyet duyuyorum. Böyle bir etkinlik düzenleyen FSV Duisburg yöneticilerini kutluyorum ve hepinizin bayramını da tebrik ediyorum“ şeklinde bir konuşma yaptı.

Etkinliğin son bölümünde FSV Duisburg\'un 1. Takımı, 1.FC Viersen Takımı ile bir dostluk maçı yaptı ve rakibini 8-0 mağlup etti.

Görüntü dökümü

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-Yapılan gösteri maçından bölümler

-Duisburg Anaket Belediye Başkanı Sören Link, SPD Federal Milletvekili Mahmut Özdemir ve T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu\'ndan Konsolos Fatma Taşar Cebeci\'nin konuşmalarından kısa bölümler

-SPD Federal Milletvekili Mahmut Özdemir ile Duisburg Anaket Belediye Başkanı Sören Link, saha kenarında futbol maçını izlerken

-Aileler şenlik alanında ve stanlarda ki kalabalık görüntüler

-Futbol takımları, siyasetçilerle toplu poz verirken