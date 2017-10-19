FSM'deki çalışmalar sona erdi; kapanan şeritler trafiğe açılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçtiğimiz ay başlayan kaçak geçişlerin önlenmesin amacıyla başlatılan çalışmalar sona erdi. Bölgede şu anda sistemin test çalışmaları yapılıyor. Ulaştırma Bakanı Arslan kapatılan şeritlerin bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacağını bildirdi.

Trafiği olumsuz yönde etkilemişti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkilenmişti.

Çalışmalar bitti, sistem test ediliyor

O tarihten bu yana sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Takın yapımı tamamlanırken, elektronik cihazlar da takılarak işler hale getirildi. Bu sabah bölgede test çalışmaları yapılmaya başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler takın altından sürekli geçerek sistemde herhangi bir arıza olup olmadığını araştırılıyorlar.

Her an açılabilir

Bir aksilik çıkmaması durumunda yola döşenen demir bariyerler de kaldırılarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede demir bariyerleri kaldıracak çekiciler de hazır bekletiliyor.