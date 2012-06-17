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Yaşam

FSM'de üç şerit yarın kapanıyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Ayamama Deresi’nde asfalt ve ıslah çalışmaları başlatılıyor

17 Haziran 2012 14:29

Yarın geceyarısından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Ayamama Deresi’nde asfalt ve ıslah çalışmaları başlatılıyor. FSM'de üç şerit üç ay boyunca kapalı kalacak.

Trafik çilesi yarından itibaren başlıyor.

Yarın geceyarısından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Ayamama Deresi’nde asfalt ve ıslah çalışmaları başlatılıyor.

24 saat 3 vardiya sürecek çalışmalarda FSM’nin her etapta 3 şeridi kapatılacak ve ve çalışmalar 17 Eylül'e kadar sürecek. İlk çalışma Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte yapılacak. Karşı yönden ek şerit uygulaması yapılacak. Boğaziçi Köprüsü'nde ise bu yıl çalışma yapılmayacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aşamalı olarak yapılacak mastik asfalt üst yapı yenileme çalışmalarında; her aşamada bir yöndeki 3 şerit kapatılacak, kalan 5 şerit, bir istikamette 3 şerit, diğer istikamette 2 şerit olmak üzere trafik akışı sağlanacak. Köprünün çalışılan kısımları, geceli-gündüzlü kapatılması zorunlu olacak.

Haliç Köprüsü'nde ise 5 aşamalı olarak yapılacak mastik asfalt üst yapı yenileme çalışmalarında; ana köprüde çalışılırken ilave köprüler ile alternatif yollardan, ilave köprülerde çalışılırken ise ana köprü ile alternatif yollardan trafik akışı sağlanacak. Çalışmalar süresince metrobüs hattı sürekli açık tutulacak. Çalışmaların 15 günde bitirilmesi planlanıyor.

Ayamama Deresi ıslah çalışmalarının yapılacağı Mahmutbey batı kavşağında kapatılacak şeritler için servis yolları yapılacak ve mevcut yollar alternatif olarak kullanılacak.

Sürücüler yol durumu hakkında her türlü bilgiye www.kgmistanbulyol.com veya facebook.com/KGMIstanbulYol adresinden ulaşabilecekler. Vatandaşlar acil durumlarda ise 159 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

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