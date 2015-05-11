Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde rehine krizi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde silahlı bir şahıs, 13 yaşalarındaki bir çocuğu rehin aldı. Polis 1.5 saat sonra şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olay nedeniyle köprü üzerindeki trafik yavaşladı.

FSM'de 30-35 yaşlarında erkek bir şahıs saat 13.00 sıralarında elindeki silahla 13 yaşlarındaki erkek çocuğunu köprü korkuluklarında rehin aldı. Taksiyle gelen şahıs çocukla birlikte köprünün korkuluklarına çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Şahsı ikna etmek için köprüye özel harekat polisleri çağrıldı. Çocuğu rehin aldığı iddia edilen şahısın silahlı olduğu öğrenildi. Rehine nedeniyle köprüde trafik yavaşladı. Deniz polisi ise köprünün altında hazır bekledi.

DHA'da yayımlanan habere göre, müzakereci polislerin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabasıyla çocuk kurtarılırken, şahın gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu arada iki sivil polisin köprü üzerinde Boğaz'a nazır hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.