T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde rehine krizi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 13 yaşlarındaki bir çocuğu rehin alan silahlı şahıs 1.5 saat sonra gözaltına alındı

11 Mayıs 2015 17:17

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde silahlı bir şahıs, 13 yaşalarındaki bir çocuğu rehin aldı. Polis 1.5 saat sonra şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olay nedeniyle köprü üzerindeki trafik yavaşladı.

FSM'de 30-35 yaşlarında erkek bir şahıs saat 13.00 sıralarında elindeki silahla 13 yaşlarındaki erkek çocuğunu köprü korkuluklarında rehin aldı. Taksiyle gelen şahıs çocukla birlikte köprünün korkuluklarına çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Şahsı ikna etmek için köprüye özel harekat polisleri çağrıldı. Çocuğu rehin aldığı iddia edilen şahısın silahlı olduğu öğrenildi. Rehine nedeniyle köprüde trafik yavaşladı. Deniz polisi ise köprünün altında hazır bekledi.

DHA'da yayımlanan habere göre, müzakereci polislerin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabasıyla çocuk kurtarılırken, şahın gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Bu arada iki sivil polisin köprü üzerinde Boğaz'a nazır hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

ETİKETLER

fsmrehineçocukkriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24