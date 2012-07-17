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Yaşam

FSM'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kontrolden çıkan ve 34 AH 8616 plakalı bir başka otomobile daha çarpan araç, takla atarak durabildi

17 Temmuz 2012 02:46

 

Fatih Sultan Mehmet ( FSM ) Köprüsü'nde, 2 araç ve 1 otobüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 
 
FSM Köprüsü'nde, Anadolu 'dan Avrupa'ya gidiş yönünde, Avrupa ayağı çıkışında gerçekleşen kazada, sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu 34 BB 2467 plakalı otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan şehirlerarası otobüse çarptı. 
 
Kontrolden çıkan ve 34 AH 8616 plakalı bir başka otomobile daha çarpan araç, takla atarak durabildi.
 
Kaza yapan aracın içinde sıkışan Orhan Kar adlı kişi hayatını kaybederken, bu araçtaki diğer 3 yolcu ile çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. 
 
Bu arada, kaza nedeniyle köprünün Anadolu 'dan Avrupa'ya gidiş yönündeki bütün şeritler bir saatliğine trafiğe kapandı.
 

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