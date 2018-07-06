T24 LogoT24 Logo
Gündem

FSM KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN BİR GENÇ BOĞAZDA KAYBOLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir genç, boğazda kayboldu

06 Temmuz 2018 21:25

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden atlayan bir genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin, boğazda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. 25 yaşlarında olan bir kişi, köprü üstüne gelerek demir korkuların aşarak intihar etmek istedi. Köprü üzerinden geçen sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kısa bir süre sonra korkulukları aşarak köprüden atlayan genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisinin aramaları
-FSM Köprüsünden detay görüntü
-Boğazdan detay görüntü
-Arama çalışmaları 
-Genel ve yakın detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraERENMurat DELİKLİTAŞ Ali Kerem BENGİDHA Fatih Sultan Mehmet KöprüsüSahil Güvenlik Kıyı EmniyetiDeniz PolisineOlay Fatih Sultan Mehmet Köprüsü AnkaraKöprüOlayGörüntü Dökümü Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24