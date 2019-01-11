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Yaşam

FSM Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan sürücünün cezası belli oldu

Sürücüye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan 235 lira ceza kesildiği belirtildi

11 Ocak 2019 17:36

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan sürücü A.T.'ye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 22 Aralık 2018'de makas atarak ilerleyen A.T., aralarından geçmeye çalıştığı otomobil ile kamyonete çarptı. A.T. yönetimindeki araç takla attı. 

Sürücü A.T., otomobilin takla atmasında sonra araçtan sürünerek çıktı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. 

Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi. (DHA)

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