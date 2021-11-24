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FSM Köprüsü, "radyasyon onkolojisi farkındalığı" için turuncu renge büründü

24 Kasım 2021 23:30

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, radyasyon onkolojisi alanında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında turuncu renkte aydınlatıldı.

Önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturmak için ışıklandırılan FSM Köprüsü, bu akşam ''Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" çerçevesinde turuncu renge büründü.

Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.

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