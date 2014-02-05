FSM köprüsü gişelerindeki çalışmalar tamamlandı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde OGS ve HGS gişelerinin birleştirilmesi amacıyla 17 Aralık'ta başlayan çalışmalar bugün saat 12.00 itibariyle sona erdi ve gişelerin tümü açıldı. Yapılan çalışmalar nedeniyle bir süredir gişelerde saatleri bulan çok uzun kuyruklar meydana geliyordu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 12.00 itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde test süreci olarak Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) birleştirilerek ortak geçiş döneminin başladığını bildirdi. Elvan, FSM'deki test sonuçlarına göre sistemin, başta Boğaziçi Köprüsü olmak üzere Çamlıca ve Mahmutbey gişelerinde de uygulanacağını belirtti.



Söz konusu çalışmaların, yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Elvan, uygulamanın özellikle gişe önlerinde şerit değiştirmeden kaynaklanan sıkışıklığı azaltacağına, trafik güvenliğine de önemli katkı sağlayacağına işaret etti.



Elvan, gişelerde HGS ve OGS'nin birleştirilerek ortak geçişe imkan verilmesinin trafik akışına önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.



Tek gişeden okunacak



Yeni uygulanacak sistem ile OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip olan aboneler, istediği gişeyi serbestçe kullanabilecek. Eskiden cezalı olarak nitelendirilen geçişler, bundan sonra abonelerin sahip olduğu karttan düşülecek ve herhangi bir cezai işleme uğramayacak.